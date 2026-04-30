Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε θερμά την απόφαση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, εκτιμώντας ότι η κίνηση θα συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων παγκοσμίως.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναιάν, ο Τραμπ είπε ότι είναι «πολύ έξυπνος» και πρόσθεσε πως «ίσως θέλει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Και αυτό είναι καλό».

«Πιστεύω ότι τελικά είναι κάτι θετικό για να πέσουν οι τιμές της βενζίνης, να πέσει το πετρέλαιο, να πέσουν τα πάντα», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν προβλήματα μέσα στον ΟΠΕΚ».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά την Τρίτη ότι θα τερματίσουν τη μακρόχρονη συμμετοχή τους στον ΟΠΕΚ από την 1η Μαΐου, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε άμεσα ως σοβαρό πλήγμα για τον οργανισμό και τα εναπομείναντα μέλη του, τα οποία εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες συντονίζουν τις ποσοστώσεις παραγωγής και τις στρατηγικές τιμολόγησης του πετρελαίου.

Τα ΗΑΕ ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Φεβρουάριο, πίσω από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Το υπουργείο Ενέργειας του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι, έπειτα από επανεξέταση της παραγωγικής στρατηγικής και των δυνατοτήτων της χώρας, κρίθηκε πως η αποχώρηση από τον οργανισμό εξυπηρετεί καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα των ΗΑΕ.

Παράλληλα, το υπουργείο υπογράμμισε ότι εκτιμά τη μακροχρόνια συνεργασία με τον ΟΠΕΚ και τα κράτη-μέλη του.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς τα ΗΑΕ έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με επανειλημμένες επιθέσεις πυραύλων και drones από το Ιράν — επίσης μέλος του OPEC — στο πλαίσιο της κλιμάκωσης που ακολούθησε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, το de facto κλείσιμο των Στενά του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες εξαγωγών πετρελαίου των ΗΑΕ, αυξάνοντας τις πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

