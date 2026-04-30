Ανατριχίλα προκάλεσαν στο δικαστήριο του Τέξας που εκδικάζει τη δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ από τον κούριερ Τάνερ Χόρνερ τα όσα είπε η ψυχίατρος Εϊλίν Ράιαν στην οποία ο δράστης περιέγραψε το έγκλημα που διέπραξε το 2022.

Όπως κατέθεσε η ψυχίατρος, ο Χόρνερ «ήπιε» μια γραμμή κοκαΐνης όταν η προσπάθειά του να στραγγαλίσει την 7χρονη απέτυχε, προτού την ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου.

«Προσπάθησε να τη σκοτώσει σπάζοντας τον λαιμό της. Μετά την έπνιξε», είπε στους ενόρκους. «Η Αθένα ήταν ακόμα ζωντανή αφού την έπνιξε. Την άκουγε να αναπνέει και “ήπιε” άλλη μια γραμμή κοκαΐνης», συνέχισε η ειδικός διαβάζοντας από τις σημειώσεις της.

«Άρα σας είπε ότι χρησιμοποίησε σωματικά χτυπήματα, όποια κι αν ήταν η περιγραφή του, με τις γροθιές και τα πόδια του;» ρώτησε η εισαγγελέας με την ψυχίατρο να απαντά «ναι».

Η γιατρός περιέγραψε, επίσης, ότι ο Χόρνερ της είπε πως προσπάθησε να βάλει ένα χάπι στο στόμα της Αθένα κατά την απαγωγή της με την εισαγγελέα να ρωτά «για να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο φαίνεται σαν να πνίγεται (σ.σ. η ανήλικη), σας λέει ότι προσπαθεί να της βάλει ένα χάπι στο στόμα. Αυτό σας λέει;». Τότε η ψυχίατρος είπε ότι δεν πίστευε την αφήγηση του Χόρνερ: «Πιστεύω ότι προσπαθούσε να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ».

Ο Χόρνερ, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει ότι δολοφόνησε την 7χρονη αφού την απήγαγε από το σπίτι της στις 30 Νοεμβρίου 2022, θα μάθει αυτή την εβδομάδα αν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή ή την ισόβια κάθειρξη.

Η υπεράσπισή του προσπάθησε να υποστηρίξει ότι είχε κακοποιητική παιδική ηλικία και αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας όταν απήγαγε και σκότωσε το κοριτσάκι πριν πετάξει το σώμα του σε ένα ρυάκι.

