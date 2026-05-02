Η αγορά πετρελαίου απέχει τέσσερις εβδομάδες από ένα “σημείο καμπής” που θα οδηγήσει τις τιμές σημαντικά υψηλότερα, όπως προειδοποιούν οι traders, καθώς ο αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ μειώνει τα παγκόσμια αποθέματα, σύμφωνα με την εφημερίδα “Financial Times”.

Οι αγορές αρχίζουν να ζυγίσουν τις πιθανότητες μιας πολύ μεγαλύτερης σύγκρουσης, αφότου ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών την Πέμπτη ότι ο αποκλεισμός του Ορμούζ θα μπορούσε να “συνεχιστεί για μήνες”.

Οι traders και οι αναλυτές τονίζουν ότι τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών θα φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα μέχρι τα τέλη Μαΐου, οπότε οι τιμές θα αυξηθούν ραγδαία.

“Δεν έχουμε μήνες”, δήλωσε ο Frederic Lasserre, επικεφαλής έρευνας στην Gunvor, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει “τεράστιος πόνος”, καθώς οι οικονομίες πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν καύσιμα. “Το σημείο καμπής είναι σαφώς ο Ιούνιος”, είπε.

Από την πλευρά της, η Amrita Sen, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects, δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όλα τα αποθέματα θα εξαντληθούν.

