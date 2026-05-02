Βάναυση επίθεση δέχθηκε χριστιανή μοναχή γαλλικής υπηκοότητας στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, από έναν άνδρα ο οποίος φοράει την παραδοσιακή εβραϊκή ενδυμασία.

Το σοκαριστικό συμβάν, που καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει κύμα αποτροπιασμού στη διεθνή κοινότητα, καθώς η 48χρονη καθολική μοναχή και διακεκριμένη αρχαιολόγος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στο Όρος Σιών, κοντά στο σημείο όπου παραδοσιακά τοποθετείται ο Μυστικός Δείπνος, φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια το ανησυχητικό ζήτημα της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας στην περιοχή.

Το χρονικό της βίαιης επίθεσης στην Ιερουσαλήμ

Στο οπτικοακουστικό υλικό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Αρχών, ένας άνδρας με παραδοσιακή εβραϊκή ενδυμασία φαίνεται να καταδιώκει τη μοναχή, η οποία είναι γαλλικής υπηκοότητας, καθώς εκείνη περπατούσε σε δρόμο της Παλιάς Πόλης των Ιεροσολύμων. Με μια αιφνιδιαστική και βίαιη κίνηση, ο δράστης τη σπρώχνει με δύναμη, με συνέπεια η γυναίκα να σωριαστεί στο έδαφος, με το κεφάλι της να χτυπάει σε παρακείμενο πέτρινο όγκο.

Η βιαιότητα δεν σταμάτησε εκεί. Ενώ το θύμα βρισκόταν ανυπεράσπιστο στο έδαφος, ο δράστης επέστρεψε για να την κλωτσήσει, σταματώντας τη δράση του μόνο μετά την παρέμβαση ενός περαστικού.

Η μοναχή μεταφέρθηκε με εκδορές στο πρόσωπο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, ωστόσο το ψυχολογικό σοκ παραμένει βαθύ.

Άμεση σύλληψη και διπλωματικές αντιδράσεις

Η ισραηλινή αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα, διαμηνύοντας πως θα επιδείξει «μηδενική ανοχή» σε πράξεις που απειλούν τον κοινωνικό ιστό της Ιερουσαλήμ.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με σκληρότητα για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια όλων των εθνοτήτων και θρησκειών στην πόλη», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση «ντροπιαστική πράξη», τονίζοντας ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες του σεβασμού και της θρησκευτικής ελευθερίας.

Παράλληλα, το γαλλικό προξενείο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, ζητώντας την άμεση παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη.

Following a report of an assault against a nun in Jerusalem, officers responded immediately, launching an investigation that led to the arrest of a suspect. A request to extend his detention is expected.



The Israel Police treats any attack on members of the clergy and religious… pic.twitter.com/1e0W8bobpo — Israel Police (@israelpolice) April 29, 2026

«Ανησυχητικό μοτίβο εχθρότητας»

Παρά τις επίσημες καταδίκες, ακαδημαϊκοί κύκλοι προειδοποιούν πως δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, στο οποίο το θύμα εργαζόταν ως ερευνήτρια, έκανε λόγο για ένα «ανησυχητικό μοτίβο αυξανόμενης εχθρότητας» προς τη χριστιανική κοινότητα. «Μια επίθεση εναντίον των μελετητών της κληρονομιάς αυτής της γης αποτελεί επίθεση εναντίον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας», σημείωσε το ίδρυμα.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και θρησκευτικής φόρτισης. Η άνοδος του θρησκευτικού εθνικισμού στο Ισραήλ και οι βεβηλώσεις χριστιανικών συμβόλων, όπως η πρόσφατη καταστροφή αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη στον νότιο Λίβανο, έχουν προκαλέσει τριγμούς στις σχέσεις του Ισραήλ με τη Δύση.

Μια καθημερινότητα φόβου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων για τη Θρησκευτική Ελευθερία (RFDC), η παρενόχληση χριστιανών στην Ιερουσαλήμ είναι συστηματική. Μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του έτους καταγράφηκαν 31 περιστατικά, κυρίως φτυσίματα και βανδαλισμοί. Ωστόσο, οι εθελοντές υποστηρίζουν πως τα νούμερα αυτά είναι μόνον η «κορυφή του παγόβουνου», καθώς πολλές ενορίες αποφεύγουν να καταγγείλουν τις επιθέσεις υπό τον φόβο αντιποίνων.

«Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν δεν βγαίνουμε από το σπίτι» εξομολογήθηκε μέλος μοναστηριού στο Mea Shearim, περιγράφοντας μια ζοφερή πραγματικότητα, όπου ακόμη και παιδιά επιτίθενται φτύνοντας ή βρίζοντας κληρικούς.

Η επίθεση στο Όρος Σιών, έναν χώρο ιερό για Εβραίους και Χριστιανούς, αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμιση της εύθραυστης ισορροπίας στην Ιερή Πόλη. Για τις χριστιανικές κοινότητες της περιοχής, το διακύβευμα δεν είναι πλέον μόνον η διατήρηση της θρησκευτικής κληρονομιάς, αλλά η ίδια η φυσική τους επιβίωση σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο εχθρικό.

