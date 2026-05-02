Υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού με μαχαίρι, με θύμα άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι, διερευνά στην επαρχία Αμμοχώστου η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 27 ετών. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, στο Παραλίμνι, οδηγός αυτοκινήτου προσέκρουσε με το όχημα του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ακολούθως, ο ύποπτος οδηγός εξήλθε από το όχημα του και επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον του 46χρονου, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης και αντιλήφθηκε το περιστατικό.

Από την επίθεση ο 46χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 27χρονου. Αφού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, ο 27χρονος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 11.30 χθες το βράδυ. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.