H ιερά μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ εκ Νέας Μάκρης θα εορτασθεί στο ξωκκλήσι Αγίου στην Τάλα, παρά την Μονή Αγίου Νεοφύτου, από σήμερα μέχρι τις 5 Μαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανωτών, η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Εφραίμ θα αρχίσει σήμερα, Σάββατο, με την Παράκληση που θα ψαλεί στις 7.15μμ.

Την Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 6:00 μ.μ. θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Επισκόπου Χύτρων Λεοντίου. Θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Λάρνακας του Αγίου Εφραίμ.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, στις 6:30 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα στις 6:30 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Εφραίμ.

Τις μέρες αυτές θα εκτίθενται για προσκύνηση τεμάχια των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Εφραίμ, του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, του Αγίου Λουκά του Ιατρού, της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, του Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου, του Αγίου Αχιλλίου Επισκόπου Λαρίσης και του Οσίου Παχωμίου.

Ο Ναός θα είναι ανοικτός για προσκύνημα κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

3, 4 Μαΐου από τις 9:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.

2, 5 Μαΐου από τις 6:30 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.