Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα επαγγελματισμού, διατηρώντας απίστευτη φυσική κατάσταση ακόμα και στα 41 του χρόνια, χάρη στη σωστή διατροφή και την πειθαρχία.

Σύμφωνα με τον Τζόρτζιο Μπαρόνε, πρώην προσωπικό σεφ του Ρονάλντο την περίοδο που αγωνιζόταν στη Γιουβέντους, ένα από τα βασικά στοιχεία της διατροφής του είναι η πλήρης αποφυγή του γάλακτος. Ο ίδιος θεωρεί ότι η κατανάλωση γάλακτος μετά τη βρεφική ηλικία δεν είναι φυσική για τον άνθρωπο, υποστηρίζοντας ότι κανένα άλλο ζώο δεν συνεχίζει να πίνει γάλα μετά τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Έξι γεύματα την ημέρα και έντονη αποκατάσταση

Ο Ρονάλντο ακολουθεί ένα πρόγραμμα έξι γευμάτων ημερησίως, πλούσιων σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα, δίνει μεγάλη έμφαση στην αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας σάουνα και παγοθεραπεία μετά από προπονήσεις υψηλής έντασης που μπορεί να φτάνουν έως και τις τέσσερις ώρες την ημέρα. Το ποσοστό σωματικού λίπους του βρίσκεται περίπου στο 7%, χαμηλότερο από τον μέσο όρο των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Τι περιλαμβάνει το καθημερινό του μενού

Η διατροφή του βασίζεται σε τροφές χαμηλών λιπαρών και υψηλής διατροφικής αξίας, όπως φρέσκο ψάρι, κοτόπουλο, αβοκάντο, δημητριακά ολικής άλεσης, λαχανικά και φρούτα. Το πρωινό του συνήθως περιλαμβάνει αβοκάντο, αυγά και καφέ χωρίς ζάχαρη, ενώ το μεσημεριανό αποτελείται από κοτόπουλο ή ψάρι με λαχανικά. Το βραδινό είναι ελαφρύ, με πρωτεΐνη και λαχανικά, αποφεύγοντας τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες όπως το ψωμί και τα ζυμαρικά. Παράλληλα, αποφεύγει αυστηρά τα αναψυκτικά, προωθώντας την κατανάλωση νερού — μια στάση που έγινε ιδιαίτερα γνωστή κατά τη διάρκεια του UEFA Euro 2020.

Η πειθαρχία του Ρονάλντο αποτελεί παράδειγμα για πολλούς νεότερους ποδοσφαιριστές. Παίκτες όπως ο Βινίσιους Τζ. ακολουθούν παρόμοια πρότυπα διατροφής και προπόνησης, ενώ και ο Νειμάρ έχει συμβουλευτεί τις μεθόδους του για τη διαχείριση της φυσικής του κατάστασης.

