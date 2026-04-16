Το Πάσχα πέρασε και, όπως κάθε χρόνο, πολλοί αναζητούν τρόπους αποτοξίνωσης και απώλειας βάρους τις επόμενες ημέρες.

Η αυξημένη κατανάλωση φαγητού κατά την εορταστική περίοδο, σε συνδυασμό με την προσέγγιση του καλοκαιριού, οδηγεί αρκετούς στην ανάγκη να χάσουν κιλά και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.

Ο Ιταλός παθολόγος Φράνκο Μπερίνο, μέσα από άρθρο του στην Corriere, παρουσιάζει τέσσερις βασικούς και απλούς κανόνες που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους.

«Οι δίαιτες δεν αποδίδουν»

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι δίαιτες δεν είναι αποτελεσματικές, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται περιστασιακά ή χωρίς καθοδήγηση, όπως μετά από διακοπές. Αντίθετα, τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας σταθερής, μακροπρόθεσμης προσέγγισης με υγιεινές συνήθειες. Παράλληλα, προτείνει την απομάκρυνση από την εμμονή με το ζύγισμα τροφών και την καταμέτρηση θερμίδων, κάνοντας λόγο για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας.

Κανόνας 1: Καλή μάσηση

Έρευνες δείχνουν ότι τα υπέρβαρα άτομα συχνά δεν μασούν επαρκώς την τροφή τους, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό αποτελεί αιτία ή αποτέλεσμα της παχυσαρκίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η περισσότερη μάσηση επηρεάζει θετικά τις ορμόνες του πεπτικού συστήματος: μειώνει τη γκρελίνη (ορμόνη της πείνας) και αυξάνει ορμόνες που ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού, όπως η χολοκυστοκινίνη και το GLP-1. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της όρεξης και της επιθυμίας για φαγητό.

Κανόνας 2: Νωρίς δείπνο

Σύμφωνα με τον γιατρό, η χρονική απόσταση τουλάχιστον 14 ωρών μεταξύ δείπνου και πρωινού συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Ένα ελαφρύ δείπνο – ή ακόμη και η παράλειψή του – θεωρείται ωφέλιμο. Μελέτες δείχνουν ότι άτομα που καταναλώνουν μεγαλύτερο πρωινό και πιο ελαφρύ δείπνο χάνουν βάρος πιο εύκολα σε σχέση με όσους κάνουν το αντίθετο. Η κατανάλωση τροφής κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι τη νύχτα, σε συνδυασμό με καλό ύπνο, βοηθά σημαντικά στη διατήρηση υγιούς βάρους.

Κανόνας 3: Επιλογή σωστών τροφών

Ο ειδικός προτείνει τροφές που συμβάλλουν στην αποφυγή αύξησης βάρους:

Λαχανικά (εκτός από πατάτες), λόγω χαμηλών θερμίδων και υψηλού κορεσμού

Δημητριακά ολικής άλεσης, ιδιαίτερα καστανό ρύζι και ψωμί από πραγματικό αλεύρι ολικής άλεσης

Όσπρια, που επιβραδύνουν την απορρόφηση γλυκόζης και λίπους

Φρούτα, με περιορισμό σε όσα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα

Ξηροί καρποί, όπως αμύγδαλα και καρύδια, που παρά τις θερμίδες τους βοηθούν στον έλεγχο βάρους

Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως γιαούρτι και κεφίρ, για υγιές μικροβίωμα

Κανόνας 4: Περιορισμός επιβαρυντικών τροφών

Ο γιατρός συνιστά την αποφυγή κυρίως των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων. Μεταξύ των πιο «παχυντικών» κατατάσσονται τα τηγανητά, οι πατάτες, τα ζαχαρούχα ροφήματα, τα επεξεργασμένα κρέατα, το κόκκινο κρέας, τα ραφιναρισμένα άλευρα, τα γλυκά του εμπορίου και το βούτυρο.

Παράλληλα, καταρρίπτει τον μύθο ότι οι υδατάνθρακες ευθύνονται για την αύξηση βάρους. Όπως εξηγεί, η κατανάλωση υδατανθράκων από δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια μπορεί να συμβάλει στην απώλεια κιλών, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα επεξεργασμένα σάκχαρα και άλευρα.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης – ειδικά ζωικής – σχετίζεται με αύξηση βάρους, ενώ οι δίαιτες με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη οδηγούν σε προσωρινά αποτελέσματα. Η ισορροπημένη διατροφή, με έμφαση σε απλά και φυσικά τρόφιμα, αποτελεί την πιο ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή.

