Την πρώτη ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Αίματος αποκτά η Κύπρος, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας, της ασφάλειας, της ποιότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του αίματος, ενός εκ των σημαντικότερων και αναντικατάστατων πόρων του συστήματος υγείας.

Η επίσημη παρουσίαση και παράδοση της Στρατηγικής στον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου, στο πλαίσιο ειδικού εργαστηρίου στη Λευκωσία, μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

Η Εθνική Επιτροπή Θαλασσαιμίας και Λοιπών Αιμοσφαιρινοπαθειών (ΕΕΘΛΑ) αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η νέα Στρατηγική φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, συντονισμένο και ανθεκτικό πλαίσιο για το σύστημα αίματος της χώρας, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά στην Κύπρο στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και της μεταγγισιοθεραπείας.

Όπως αναφέρει, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν επιτύχει υψηλά επίπεδα συλλογής και ασφάλειας αίματος, χάρη στη συμβολή των εθελοντών αιμοδοτών, του Κέντρου Αίματος, των Τραπεζών Αίματος και των επαγγελματιών υγείας, καθώς και στη διαχρονική στήριξη της Πολιτείας.

Η Στρατηγική, σημειώνει, αναπτύχθηκε κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, μέσα από πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης και συνεργασίας με περισσότερους από 100 εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς.

Τον συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια της διαδικασίας είχε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας και Λοιπών Αιμοσφαιρινοπαθειών, Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου, η οποία χαρακτήρισε τη Στρατηγική «συλλογικό επίτευγμα και ταυτόχρονα εθνική ευθύνη».

«Αποτυπώνει τη γνώση, την εμπειρία και τις εισηγήσεις δεκάδων φορέων και επαγγελματιών, με κοινό στόχο να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος θα διαθέτει ένα σύστημα αίματος ασφαλές, επαρκές, ποιοτικό, διαφανές και ανθεκτικό», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «το αίμα δεν είναι απλώς ένας πόρος του συστήματος υγείας», αλλά σημείωσε «είναι ζωή, είναι κοινωνική αλληλεγγύη, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σταθεί δίπλα σε έναν άλλο, ακόμη και χωρίς να τον γνωρίζει».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πενταετής Στρατηγική επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της αιμοδοσίας, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης του αίματος, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών αίματος, στην αιμοεπαγρύπνηση, στην ποιότητα και εποπτεία, καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ψηφιοποίησης.

Επιπλέον, η Επιτροπή κάνει αναφορά στην εναρμόνιση της Κύπρου με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο για τις Ουσίες Ανθρώπινης Προέλευσης (SoHO), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σύστημα αίματος.

Κατά το εργαστήριο θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες της Στρατηγικής, ενώ θα ακολουθήσει η επίσημη παράδοσή της στον Υπουργό Υγείας.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Παναγιώτης Πουργουρίδης, και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου.

ΚΥΠΕ