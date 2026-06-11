Από τη Γεωργία Ορφανού, διευθύντρια Διεύθυνσης, Πρόληψης και Κοινωνικού Μάρκετιγκ του ΠΑΣΥΚΑΦ (Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων), πήρα και δημοσιεύω την ακόλουθη επιστολή που σχολιάζει το προχθεσινό κείμενο της στήλης για τις εμπειρίες καρκίνου που μοιράζονται συμπολίτες μας σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης:

«Το χρονογράφημά σας φωτίζει με ευαισθησία και σεβασμό μια αλήθεια που συχνά δεν βλέπουμε: Ότι πίσω από κάθε διάγνωση καρκίνου υπάρχει μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, γεμάτη φόβο, αβεβαιότητα, δύναμη και αξιοπρέπεια. Ως άνθρωπος που εργάζομαι εδώ και χρόνια στην πρόληψη, την ενημέρωση και την υποστήριξη των ατόμων με εμπειρία καρκίνου, αναγνωρίζω στις αφηγήσεις σας το ψυχικό βάρος αλλά και το μεγαλείο που κουβαλούν όσοι διανύουν αυτή τη διαδρομή.

Οι ιστορίες που μοιράζεστε αναδεικνύουν δύο μεγάλες πραγματικότητες. Πρώτον ότι ο καρκίνος δεν είναι μόνο ιατρική κατάσταση, είναι μια εμπειρία που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής – την οικογένεια, τις σχέσεις, την εργασία, την ψυχολογία. Και δεύτερον ότι γύρω από κάθε ασθενή υπάρχει ένα δίκτυο φροντίδας που στηρίζει, συνοδεύει και ενθαρρύνει. Αυτή η αθόρυβη, καθημερινή φροντίδα είναι συχνά εξίσου συγκινητική.

Στον ΠΑΣΥΚΑΦ συναντούμε καθημερινά αυτή τη δύναμη. Εδώ και 40 χρόνια στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας, την κατ’ οίκον νοσηλευτική ανακουφιστική φροντίδα, την ψυχολογική στήριξη, τη φυσικοθεραπεία, την κοινωνική υποστήριξη και προγράμματα ενδυνάμωσης. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά στην πρόληψη, την ενημέρωση και τη συνηγορία για τα δικαιώματα των ασθενών, ώστε κάθε άνθρωπος να έχει πρόσβαση σε αξιοπρεπή και ισότιμη φροντίδα. Είναι σημαντικό όσοι βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου, οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους, να γνωρίζουν ότι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό για στήριξη, καθοδήγηση και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Για εμάς, η φροντίδα δεν περιορίζεται στη θεραπεία. Φροντίδα σημαίνει και πρόληψη και η πρόληψη πρέπει να γίνει κανόνας. Και ακόμη περισσότερο: Η φροντίδα πρέπει να γίνεται πράξη παντού, στο σπίτι, στην κοινότητα, στους χώρους εργασίας, στην Πολιτεία. Γιατί, η έγκαιρη ανίχνευση σώζει ζωές και η ενημέρωση δίνει δύναμη.

Το κείμενό σας μας υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος δεν είναι στατιστική, είναι άνθρωποι, σχέσεις, συναισθήματα και διαδρομές. Και ότι ως κοινωνία οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όσους βιώνουν αυτή την εμπειρία, με ανθρωπιά, σεβασμό και συνέπεια».

Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όσα έγραψε η Γεωργία Ορφανού, μόνο να υπογραμμίσω το δυνατό υπαρξιακό μήνυμα του κειμένου της – ναι, ο καρκίνος δεν είναι στατιστική, είναι άνθρωποι, σχέσεις, συναισθήματα και διαδρομές…