Με εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ξεκινά τη νέα χρονιά ο ΠΑΣΥΚΑΦ, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου.

Η εκστρατεία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΥΚΑΦ, η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, ενισχύοντας τον κοινό στόχο για την προστασία και προαγωγή της υγείας των γυναικών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Καρκίνου Κύπρου, καταγράφονται κατά μέσο όρο 37 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας τον χρόνο, ενώ την τελευταία πενταετία σημειώθηκαν περίπου 11 θάνατοι ετησίως.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι συνήθως ένας αργά αναπτυσσόμενος καρκίνος με λίγα συμπτώματα, γεγονός που καθιστά τον προληπτικό έλεγχο ακόμη πιο σημαντικό. Τα πιο συχνά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν περιλαμβάνουν ανώμαλη αιμορραγία, αλλαγές στις κολπικές εκκρίσεις και δυσφορία κατά τη σεξουαλική επαφή. Oι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, περιλαμβάνουν επίσης τον μεγάλο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων, την ανοσοκαταστολή, τον μεγάλο αριθμό τοκετών και το κάπνισμα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προκαρκινικές αλλοιώσεις μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως μέσω του Pap test και του HPV test.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η Γεωργία Ορφανού, Director Prevention & Social Marketing του ΠΑΣΥΚΑΦ, δήλωσε ότι η πρόληψη είναι πράξη αυτοφροντίδας και δύναμης.

«Στόχος μας είναι να μειώσουμε αυτούς τους αριθμούς στο μηδέν. Καλούμε κάθε γυναίκα να δώσει προτεραιότητα στην υγεία της και να προγραμματίσει τον προληπτικό της έλεγχο. Ένα απλό τεστ μπορεί να κάνει τη διαφορά για το μέλλον της», πρόσθεσε.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται κυρίως από μακροχρόνια μόλυνση με τον ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV), ιδιαίτερα από τους τύπους 16 και 18. Ο εμβολιασμός κατά του HPV, που προσφέρεται μέσω του ΓεΣΥ σε παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 11–14 ετών και 364 ημερών, αποτελεί σημαντικό μέτρο πρόληψης και συμβάλλει στη μείωση των μελλοντικών περιστατικών καρκίνου. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ενθαρρύνει τους γονείς και τους κηδεμόνες να διευθετούν εγκαίρως τον εμβολιασμό των παιδιών τους σε συνεργασία με τον παιδίατρο τους.

Το Pap test και το HPV test είναι απλές εξετάσεις που μπορούν να εντοπίσουν αλλαγές από πολύ αρχικό στάδιο. Μέσω του ΓεΣΥ, ο προληπτικός έλεγχος για γυναίκες χωρίς συμπτώματα ή ιστορικό πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια μέχρι την ηλικία των 65 ετών, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης και εκτός ΓεΣΥ για προληπτικούς λόγους.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Καρκίνου του Υπουργείου Υγείας (2021), ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συγκαταλέγεται στους έξι μεγαλύτερους σε συχνότητα καρκίνους στις γυναίκες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως παγκόσμιο στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει την πρόληψη και τον έλεγχο του HPV στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου.

Με κεντρικό μήνυμα «Το Pap test είναι αυτοφροντίδα. Ο έλεγχος σώζει ζωές», ο ΠΑΣΥΚΑΦ ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να κάνουν το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας τους.

ΚΥΠΕ