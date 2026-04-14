Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα σε άτομα κάτω των 50 ετών. Έρευνες δείχνουν ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά 52% μέσα σε τρεις δεκαετίες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν πως ένας βασικός λόγος είναι η χαμηλή κατανάλωση φυτικών ινών στη σύγχρονη διατροφή.

Η διατροφολόγος Jenna Hope, μιλώντας στην The Telegraph, τονίζει ότι οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην απομάκρυνση τοξινών και βλαβερών ουσιών μέσω του πεπτικού συστήματος. Όταν αυτές παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οργανισμό, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου. Αν και οι συστάσεις κάνουν λόγο για 30 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως, ο μέσος όρος κατανάλωσης δεν ξεπερνά τα 18 γραμμάρια.

Η ειδικός παρουσιάζει δέκα τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η βρόμη αποτελεί ιδανική επιλογή για το ξεκίνημα της ημέρας, καθώς 50 γραμμάρια προσφέρουν περίπου 4,6 γραμμάρια φυτικών ινών, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Ο αρακάς είναι επίσης πλούσιος σε φυτικές ίνες, με περίπου 5,6 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια, ενώ μια μικρή ποσότητα μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών.

Τα δαμάσκηνα ξεχωρίζουν για την υψηλή τους περιεκτικότητα, φτάνοντας τα 7,9 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, ενώ βοηθούν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Στα φρούτα, τα σμέουρα έχουν από τις μεγαλύτερες ποσότητες, προσφέροντας περίπου 5,4 γραμμάρια ανά μερίδα, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για σνακ ή προσθήκη στο πρωινό.

Στα όσπρια, τα μαύρα φασόλια είναι από τις πιο πλούσιες επιλογές, με 10,3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ημερήσιων αναγκών. Τα αμύγδαλα, πέρα από πρωτεΐνες και καλά λιπαρά, παρέχουν περίπου 5,3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά χούφτα, ειδικά όταν καταναλώνονται χωρίς αλάτι.

Οι σπόροι chia αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή, αφού μία κουταλιά της σούπας περιέχει σχεδόν 4,8 γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ μπορούν εύκολα να προστεθούν σε γιαούρτι ή smoothies. Το αβοκάντο, με περίπου 3,4 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μισό καρπό, συνδυάζει ίνες και υγιεινά λιπαρά που προσφέρουν κορεσμό.

Τέλος, οι γλυκοπατάτες προσφέρουν περίπου 6 γραμμάρια φυτικών ινών, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται με τη φλούδα τους, και μπορούν να ενταχθούν σε πολλές συνταγές.

Οι φυτικές ίνες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, βοηθώντας στην αποβολή άχρηστων ουσιών και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Όπως επισημαίνει η Hope, είναι σημαντικό να λαμβάνονται από διαφορετικές πηγές, καθώς κάθε τύπος συμβάλλει στην υποστήριξη διαφορετικών ευεργετικών βακτηρίων του εντέρου.

