Αρκετές τροποποιήσεις στη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και του Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης και μια δεύτερη πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από την ομάδα του να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο όσον αφορά τις ρήτρες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στην τρέχουσα μορφή του, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά καμία συγκεκριμένη παραχώρηση πέραν αυτού.

Ορίζει ακόμη ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν και την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, με τα πρώτα θέματα στην ατζέντα να είναι ο τρόπος διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ο περιορισμός του περαιτέρω εμπλουτισμού.

Ο Τραμπ θέλει να προσπαθήσει να τροποποιήσει ακριβώς αυτό το μέρος. «Πρόκειται για πιο σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θα λάβουν το υλικό και το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο.

Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να τροποποιήσει και ορισμένες διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του πριν από την συνάντηση ο Τραμπ ουσιαστικά είχε αναφερθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιθυμούσε η Ουάσινγκτον και φάνηκε να υπονοεί ότι κλίνει προς την αποδοχή της.

Η συνεδρίαση κράτησε τελικά δύο ώρες, χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωνε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ «θα συνάψει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική, ικανοποιεί τα όρια του και διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι ούτε εκείνοι είχαν εγκρίνει το τελικό κείμενο, παρά το ότι η Ουάσινγκτον διέρρεε ότι απομένει μόνο η έγκριση του Τραμπ.

Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε ότι ενημερώθηκε ο Τραμπ ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να απαντήσουν οι Ιρανοί. «Βρίσκονται κυριολεκτικά σε σπηλιές και δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», είπε.

