Ο πρώην προσωπικός σεφ του Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε τις διατροφικές επιλογές του Πορτογάλου σταρ, αλλά και τι αποφεύγει να καταναλώνει.

Ο 41χρονος Ρονάλντο συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο παρά την ηλικία του και εντυπωσιάζει με τη φυσική του κατάσταση. Μέσα από τα social media, όπου μετρά εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους, έχει τονίσει ότι «η μακροζωία και η υψηλή απόδοση δεν συμβαίνουν τυχαία. Χτίζονται μέσα από την καθημερινή, πρακτική αποκατάσταση. Δεν είναι μυστικό. Είναι μια ρουτίνα».

Το φαγητό του σταρ προετοίμαζε ο σεφ Τζόρτζιο Μπαρόνε, ο οποίος έκανε αποκαλύψεις για τις διατροφικές του συνήθειες. Όπως αποκάλυψε, ο Ρονάλντο αποφεύγει το γάλα, επειδή δεν πιστεύει ότι δεν είναι φυσικό για τον άνθρωπο να το καταναλώνει. «Όχι γάλα», δήλωσε ο Μπαρόνε στο covers.com. «Οι άνθρωποι είναι τα μόνα ζώα που πίνουν το γάλα άλλων ζώων. Κανένα άλλο ζώο δεν πίνει γάλα μετά τους τρεις μήνες. Τα μοσχάρια δεν πίνουν γάλα μετά την ηλικία των τριών μηνών. Τα ζώα δεν πίνουν το γάλα άλλων ζώων. Δεν υπάρχει στη φύση. Μόνο οι άνθρωποι συνεχίζουν να πίνουν γάλα μέχρι τα 30, 40, 50 και 60 χρόνια, και κατά την άποψή μου είναι λάθος. Θηλάζουμε από τις μητέρες μας, όπως τα σκυλιά, οι λύκοι, οι αγελάδες και τα γαϊδούρια. Είναι φυσιολογικό. Μετά τη βρεφική ηλικία δεν είναι φυσιολογικό. Είναι ενάντια στη φύση», είπε.

Το πρόγραμμα και η διατροφή του Ρονάλντο

Είναι γνωστό ότι ο Ρονάλντο γυμνάζεται έως και τέσσερις ώρες την ημέρα και καταναλώνει έξι μικρά γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας σάουνα και παγοθεραπεία. Το ποσοστό σωματικού λίπους του παραμένει εντυπωσιακά χαμηλό, περίπου στο 7%, κάτω από τα συνήθη επίπεδα επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Η διατροφή του βασίζεται σε τρόφιμα όπως αβοκάντο, φρέσκο ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και φρούτα. «Η διατροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ισορροπημένη», είπε ο Μπαρόνε. «Τρώει λίγο απ’ όλα, αλλά είναι πάντα υγιεινό. Ξεκινώντας με το πρωινό, έτρωγε ένα αβοκάντο με αυγά και καφέ χωρίς ζάχαρη. Απολύτως καθόλου ζάχαρη. Το μεσημεριανό γεύμα θα μπορούσε να είναι κοτόπουλο, ψάρι και πάντα λαχανικά. Αν χρειάζεται υδατάνθρακες, τους παίρνει μέσω λαχανικών, οπότε δεν χρειάζεται τίποτα φτιαγμένο με αλεύρι. Τίποτα από ζυμαρικά, ψωμί και άλλα είδη φαγητού. Το βράδυ τρώει ελαφριά φαγητά, συνήθως ψάρι ή κρέας σε μορφή φιλέτου. Συνοδεύεται πάντα από λαχανικά».

Σύμφωνα με Πορτογάλους συμπαίκτες του, το αγαπημένο του φαγητό είναι το Bacalhau a Bras, ένα παραδοσιακό πιάτο που συνδυάζει ομελέτα, τηγανητές πατάτες και παστό μπακαλιάρο.

Ιδιαίτερη είναι και η στάση του απέναντι στα αναψυκτικά, όπως είχε δείξει χαρακτηριστικά στο Euro 2021, όταν απομάκρυνε μπουκάλι Coca-Cola από συνέντευξη Τύπου, προτρέποντας το κοινό να προτιμά νερό.

Σε αντίθεση με τον Ρονάλντο, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, έχει αποκαλύψει ότι καταναλώνει ωμό γάλα και εντόσθια. Ο Μπαρόνε συμφώνησε με την κατανάλωση εντόσθιων, όπως συκώτι και καρδιά, χαρακτηρίζοντάς τα «υπερτροφές», αλλά διαφώνησε κάθετα με την κατανάλωση γάλακτος. «Στον Κριστιάνο άρεσε και το συκώτι. Το λατρεύω. Είναι πολύ πλούσιο σε σίδηρο και είναι σημαντικό στη διατροφή, οπότε για τα όργανα το εγκρίνω, αλλά όχι για το γάλα», είπε.

iefimerida.gr