Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκες, δημοσίευσε story στο Instagram, στο οποίο το ζευγάρι εμφανίζεται χέρι-χέρι μέσα σε υπερπολυτελές αυτοκίνητο, με τη συνολική αξία των αντικειμένων που διακρίνονται στο καρέ να ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ.

Στην εικόνα, η Ροντρίγκες ποζάρει δίπλα στον Πορτογάλο σούπερ σταρ, σε μια στιγμή που αποπνέει χλιδή και ισχύ. Ο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στη Μαδρίτη, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης μετά τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη στον μηρό στα τέλη Φεβρουαρίου, παραμένοντας εκτός αγωνιστικής δράσης και έχοντας χάσει και τις πρόσφατες υποχρεώσεις της εθνικής Πορτογαλίας.

Πολυτέλεια που… ζαλίζει

Το πρώτο στοιχείο που τραβάει αμέσως την προσοχή είναι το αυτοκίνητο στο οποίο κάθεται το ζευγάρι: μία Μπουγκάτι Σεντοντιέτσι, ένα από τα πιο σπάνια και ακριβά μοντέλα στον κόσμο, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 11,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, το αυτοκίνητο δεν είναι το μοναδικό στοιχείο υπερβολικής πολυτέλειας στη φωτογραφία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φορά ένα ρολόι Πατέκ Φιλίπ 5719/10G, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου στις 610 χιλιάδες ευρώ. Δίπλα του, η Χεορχίνα εμφανίζεται με ένα γυναικείο Πατέκ Φιλίπ 7118/1450R, που φτάνει έως και τις 383 χιλιάδες ευρώ.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι το εντυπωσιακό μονόπετρο της Χεορχίνα, το οποίο ξεχωρίζει στη φωτογραφία και εκτιμάται στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο το δαχτυλίδι αυτό αρκεί για να ανεβάσει κατακόρυφα τη συνολική αξία του στιγμιότυπου.

Μια εικόνα που λέει πολλά

Κάνοντας τον συνολικό υπολογισμό, η αξία όσων φαίνονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση ξεπερνά άνετα τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίζεται καν η συνολική περιουσία του ζευγαριού ή άλλα στοιχεία της καθημερινότητάς τους, που συχνά κινούνται σε παρόμοια επίπεδα πολυτέλειας.

Η εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά το lifestyle που συνοδεύει τον Ρονάλντο και τη Χεορχίνα, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πιο προβεβλημένα και λαμπερά ζευγάρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και της showbiz. Ο Πορτογάλος σταρ, άλλωστε, συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη, ενώ η Χεορχίνα έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια celebrity με τεράστια επιρροή στα social media.

Μια μόνο φωτογραφία, λοιπόν, ήταν αρκετή για να αποτυπώσει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο το μέγεθος της χλιδής που περιβάλλει τη ζωή τους.

Incrível: esta publicação de Georgina Rodríguez com Ronaldo custou mais de €15 milhões



