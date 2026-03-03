Μέσα στη νύχτα απογειώθηκε από τη Σαουδική Αραβία το ιδιωτικό αεροσκάφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως το τζετ κατευθύνθηκε προς τη Μαδρίτη, ενδεχομένως σηματοδοτώντας την αποχώρησή του από τη χώρα εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

Το Ριάντ, όπου ο 41χρονος Ρονάλντο ζει με την αρραβωνιαστικιά του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ και τα πέντε παιδιά τους, έχει δεχθεί ιρανικούς βομβαρδισμούς, καθώς οι συγκρούσεις εισέρχονται στην τέταρτη μέρα τους.

Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη σαουδαραβική πρωτεύουσα φέρεται να επλήγη από δύο drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι καταστράφηκε επίσης κτίριο διοίκησης και επιτελείου στο Μπαχρέιν.

Αρκετοί ξένοι υπήκοοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή, ενώ οι πληροφορίες για την πτήση του ιδιωτικού τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τη Μαδρίτη εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο.

Το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Μέσα στη νύχτα απογειώθηκε το ιδιωτικό τζετ του Ρονάλντο

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το Bombardier Global Express πραγματοποίησε το σχεδόν επτάωρο ταξίδι προς την ισπανική πρωτεύουσα αναχωρώντας στις 20:20 και προσγειώθηκε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα.

Το Flightradar24 καταγράφει τη διαδρομή του τζετ, το οποίο πέταξε πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο πριν φτάσει στην Ισπανία.

Τα στοιχεία πτήσης του ιδιωτικού τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο

