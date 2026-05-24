Δικαιώθηκαν όσοι υποστήριζαν πως η μέχρι το μεσημέρι μειωμένη κίνηση στα εκλογικά κέντρα της Πάφου σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον βροχερό καιρό του πρωινού.

Από τη 1.00μμ και μετά, η κίνηση στα εκλογικά κέντρα βάσει και των επίσημων στοιχείων έχει πάρει την ανιούσα και στα πλείστα κέντρα παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση ψηφοφόρων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε όλες τις συνάξεις φαίνεται να επικρατεί και ένα κλίμα αισιοδοξίας από όλες τις πλευρές, δημιουργώντας μια εικόνα αντιστρόφως ανάλογης προηγούμενων βουλευτικών αναμετρήσεων που “μύριζαν” απαξίωση.

Χαρακτηριστικό και το γεγονός ότι και ανήλικοι δίνουν το παρών τους σε πολλές περιπτώσεις έξω από εκλογικά κέντρα, δείχνοντας σε ένα βαθμό την πολιτικοποίηση που επέφερε αυτή η εκλογική αναμέτρηση και στις κυπριακές οικογένειες.