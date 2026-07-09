Την ανάγκη για συγκεκριμένη δράση υπέρ των επιζώντων και για τερματισμό της ατιμωρησίας για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις υπογράμμισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, μιλώντας, την Τετάρτη, σε ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». Επεσήμανε πως «κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια, καθώς και άνδρες και αγόρια, υπέστησαν σεξουαλική βία από τα τουρκικά στρατεύματα», προσθέτοντας ότι «ο πόνος εκείνων των επιζώντων παραμένει ανοικτή πληγή για την κυπριακή κοινωνία».

Η κ. Μιχαήλ συνεχάρη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα αυτό και εξέφρασε την εκτίμηση της Κύπρου για την πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης. Χαιρέτισε επίσης τη συμμετοχή της Πρωθυπουργού της ΛΔΚ, Τζούντιθ Σουμίνουα Τουλούκα, και ευχαρίστησε την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις, Πραμίλα Πάτεν, για την ενημέρωσή της, επαναλαμβάνοντας την «πλήρη στήριξη» της Κύπρου στην εντολή της.

Η κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι η τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα «μάς υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά την ανησυχητική έκταση και βαρβαρότητα της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε στην εμπειρία της Κύπρου, λέγοντας ότι, «ως θύμα ξένης στρατιωτικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής από την Τουρκία για περισσότερες από πέντε δεκαετίες», η χώρα γνωρίζει «από πρώτο χέρι τις καταστροφικές και μακροχρόνιες συνέπειες της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις».

«Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια, καθώς και άνδρες και αγόρια υπέστησαν σεξουαλική βία από τα τουρκικά στρατεύματα», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «ο πόνος εκείνων των επιζώντων παραμένει ανοικτή πληγή για την κυπριακή κοινωνία».

Σύμφωνα με την κ. Μιχαήλ, η εμπειρία αυτή συνεχίζει να ενισχύει την «αταλάντευτη δέσμευση» της Κύπρου για αναγνώριση, δικαιοσύνη, λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων παντού.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στην «υιοθέτηση ειδικού ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καταδικάζει τη σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα κατά την εισβολή και ζητεί λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων», κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ευαισθητοποίηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

Η κ. Μιχαήλ τόνισε ότι η Κύπρος «καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή έμφυλης βίας, εντός και εκτός διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις».

«Τα εγκλήματα αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως τακτικές πολέμου, τρομοκρατίας, βασανιστηρίων και πολιτικής καταστολής», ανέφερε, σημειώνοντας ότι καταστρέφουν ζωές και κοινότητες, ενώ υπονομεύουν τις προοπτικές για βιώσιμη ειρήνη.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι «ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις γενοκτονίας βάσει του διεθνούς δικαίου», προσθέτοντας ότι η λογοδοσία για τα εγκλήματα αυτά αποτελεί «όχι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και προϋπόθεση για την πρόληψη και τη διαρκή ειρήνη».

Η κ. Μιχαήλ ανέδειξε τρεις βασικές προτεραιότητες: την τοποθέτηση των επιζώντων στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών, τον τερματισμό της ατιμωρησίας και την πλήρη, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλή συμμετοχή των γυναικών.

«Οι επιζώντες πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας», είπε, επισημαίνοντας ότι γυναίκες, κορίτσια, άνδρες και αγόρια βιώνουν τα εγκλήματα αυτά με διαφορετικό τρόπο και χρειάζονται «εξειδικευμένη στήριξη, ευαίσθητη ως προς το φύλο και την ηλικία, συμπεριληπτική ως προς την αναπηρία και ενημερωμένη ως προς το τραύμα».

Πρόσθεσε πως οι επιζώντες πρέπει να έχουν «ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε νομική συνδρομή, υγειονομική περίθαλψη, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και αποτελεσματικές επανορθώσεις, χωρίς στίγμα και φόβο αντιποίνων».

Σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία, η κ. Μιχαήλ κάλεσε όλα τα κράτη «να ενισχύσουν τις εθνικές τους ικανότητες για τη διερεύνηση και τη δίωξη της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις», διασφαλίζοντας παράλληλα «διαδικασίες δικαιοσύνης με επίκεντρο τα θύματα».

«Τα υφιστάμενα καθεστώτα κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν πλήρως για την ενίσχυση της λογοδοσίας, την αποτροπή μελλοντικών παραβιάσεων και την αποστολή ενός σαφούς μηνύματος ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους», τόνισε.

Υπογράμμισε ακόμη τον «απαραίτητο ρόλο» των συμβούλων προστασίας γυναικών και των τοπικών οργανώσεων υπό την ηγεσία γυναικών στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την υποστήριξη των επιζώντων. Το έργο τους, είπε, «πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς και να προστατεύεται, ιδίως κατά τη διάρκεια μεταβάσεων ή αποχωρήσεων ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενη στην ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», η κ. Μιχαήλ είπε ότι «η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την πλήρη, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλή συμμετοχή των γυναικών».

«Η ατζέντα για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια παραμένει το ισχυρότερο πλαίσιό μας για την προώθηση της ηγεσίας των γυναικών στην πρόληψη συγκρούσεων, την οικοδόμηση ειρήνης και την ανάκαμψη», ανέφερε.

Η κ. Μιχαήλ σημείωσε ότι η Κύπρος παραμένει «σταθερά δεσμευμένη» στην προώθηση της ατζέντας αυτής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όπως είπε, νωρίτερα φέτος η Κύπρος υιοθέτησε το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, «επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στην εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας και των μεταγενέστερων ψηφισμάτων».

Το νέο σχέδιο, πρόσθεσε, ενισχύει τα μέτρα για τη «συμμετοχή, την προστασία, την πρόληψη, καθώς και την ανακούφιση και ανάκαμψη», δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική».

Πέραν των εθνικών προσπαθειών, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος ανέφερε ότι η χώρα συνεχίζει να στηρίζει γυναίκες και κορίτσια που πλήττονται από συγκρούσεις μέσω «στοχευμένης ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας μέσω της Cyprus Aid», συμβάλλοντας στην ανθρωπιστική ανακούφιση και προωθώντας «προσεγγίσεις ευαίσθητες ως προς το φύλο, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών σε καταστάσεις κρίσης».

Η κ. Μιχαήλ υπογράμμισε ότι «η εκπλήρωση της υπόσχεσης του διεθνούς δικαίου απαιτεί περισσότερα από διακηρύξεις».

«Απαιτεί συγκεκριμένη δράση για την προστασία των επιζώντων, τη λογοδοσία των δραστών, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της σεξουαλικής βίας και τη διασφάλιση ότι τα εγκλήματα αυτά δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτή συνέπεια των συγκρούσεων», ανέφερε.

«Η Κύπρος είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με τη διεθνή κοινότητα για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις και για την πλήρη εφαρμογή της ατζέντας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια», τόνισε.

ΚΥΠΕ