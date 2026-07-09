Πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Αγλαντζιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένο δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, ενώ επηρεάστηκαν και παρακείμενες περιουσίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 19:01 και αφορούσε φωτιά σε σωρό από χαρτιά εντός μεταλλικού βαρελιού, η οποία επεκτάθηκε σε δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο παρακείμενα.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:18.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκυκλο, ενώ ελαφριές ζημιές υπέστη και δεύτερο μηχανοκίνητο όχημα που ήταν σταθμευμένο δίπλα. Επηρεάστηκαν επίσης ο εξοπλισμός και η ξύλινη περίφραξη παρακείμενης φρουταρίας.

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από καύση χαρτιών σε βαρέλι. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.