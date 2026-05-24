Ο δημοσιογράφος Κώστας Βενιζέλος αναλύει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών:

«Ισχυρή εκλογική βάση με έντονο «κομματικό πατριωτισμό» φαίνεται ότι διαθέτουν τα δυο μεγάλα κόμματα, Δημοκρατικός Συναγερμός, ΑΚΕΛ, ακόμη και το ΔΗΚΟ. Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ, είναι το μόνο κόμμα, που έχει σημαντική αύξηση ποσοστών και εδραιώνεται στην τρίτη θέση και προφανώς και θα αναζητήσει ρόλο και λόγο στη Βουλή και στο πολιτικό σκηνικό. Η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, που «εμβολιάσθηκε» από μια μερίδα της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς, αποτελεί μια εξέλιξη, που αποτυπώθηκε στην κάλπη. Αυτό, πάντως, δεν απασχόλησε, ως φαίνεται, τα υπόλοιπα κόμματα και τώρα θα το αντιμετωπίσουν πιο έντονα στη συνέχεια.

Αυτές οι εκλογές, ως αναμενόταν, έφεραν μεν ανατροπές, όχι όμως κατάρρευση του κομματικού/ πολιτικού συστήματος. Η μη εκπροσώπηση στη Βουλή της ΕΔΕΚ, των Οικολόγων και της ΔΗΠΑ, διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς.

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Τα δυο μεγάλα κόμματα, που επιβεβαίωσαν ότι έχουν μεγάλη πρόσβαση στους παραδοσιακούς τους ψηφοφόρους, όπως και μηχανισμούς, μπορούν να πανηγυρίζουν ότι κράτησαν δυνάμεις ( ΔΗΣΥ) και αύξησαν ποσοστά ( ΑΚΕΛ), αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δικομματισμός παραμένει ζωντανός. Το γεγονός ότι κινήθηκαν στα προηγούμενα μειωμένα ποσοστά, δίνει ανάσες, εάν ωστόσο, τα αποτελέσματα οδηγήσουν σε ένα εφησυχασμό, τότε οι χαμηλές πτήσεις θα συνεχισθούν. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ μπορούν να πανηγυρίζουν, αλλά γνωρίζουν πως τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Κυρίως γιατί στη νέα Βουλή θα πρέπει να βρουν πεδία συνεργασίας με τους υπόλοιπους παίκτες. Ο ΔΗΣΥ με «τραύματα» από τις προεδρικές εκλογές του 2023, κατάφερε να συγκρατήσει δυνάμεις και να ισχυροποιήσει τη θέση της προέδρου του, Αννίτας Δημητρίου, που δέχθηκε- ειρήσθω εν παρόδω- εκ των έσω υπονόμευση. Ο Στέφανος Στεφάνου κατάφερε να σταματήσει την πτωτική πορεία και να ενισχύσει τα ποσοστά του κόμματος. Ήταν και συλλογικό αλλά και προσωπικό στοίχημα του ιδίου.

Του ΔΗΚΟ η έκπληξη

Την ίδια ώρα, ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν υπό πίεση, φαίνεται να έχει λιγότερους ενοίκους. Το ΔΗΚΟ είναι ο κυρίαρχος στο χώρο, κράτησε δυνάμεις και είναι το μόνο κόμμα, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή. Το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, κατάφερε να σταθεί στην πίεση των νεοεμφανιζόμενων κομμάτων, να κλείσει τη στρόφιγγα των διαρροών, ανοίγει το δρόμο για διεύρυνση του. Το κάλεσμα του Νικόλα Παπαδόπουλου, απόψε προς τους κεντρώους, ενδέχεται να προκαλέσει εξελίξεις στο χώρο αυτό, ενδεχομένως και μετά την μη είσοδο της ΔΗΠΑ στη Βουλή. Ίσως και της ΕΔΕΚ.

ΑΛΜΑ και Αμεση Δημοκρατία

Τόσο το ΑΛΜΑ, του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη όσο και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, ανέμεναν ψηλότερα ποσοστά. Δημοσκοπικά αυτό φαινόταν. Αν και η είσοδος τους στη Βουλή πρέπει να θεωρείται επιτυχία, και είναι, σίγουρα δεν θα έχουν το ρυθμιστικό ρόλο, που ανέμεναν. Η προεκλογική τακτική, κυρίως από το ΑΛΜΑ, στηρίχθηκε στη λογική των «λαϊκών δικαστηρίων». Αυτό, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι δεν είχε την απήχηση που προσδοκούσαν στο κόμμα αυτό. Το ποσοστό που εξασφάλισε το ΑΛΜΑ, λιγότερο από 6% δυσκολεύει τους σχεδιασμούς για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Από την άλλη πλευρά, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, που πέτυχε είσοδο εξασφαλίζοντας το 25% του ποσοστού που πήρε ο κ. Παναγιώτου στις ευρωεκλογές, θα δοκιμασθεί στο κοινοβούλιο καθώς προεκλογικά δεν παρουσίασε προτάσεις και πολιτικές. Η στάση και η συμπεριφορά του κόμματος εντός Βουλής παραμένει ερωτηματικό.

Οι χαμένοι

Ένα ιστορικό κόμμα, η ΕΔΕΚ, απέτυχε να εισέλθει στη Βουλή, κι αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί στις εκλογικές συγκυρίες, αλλά στην εσωστρέφεια, στην τάση, που έγινε πάγια πρακτική, να «τρώγει τα παιδιά της». Η πορεία του σοσιαλιστικού κόμματος, ήταν προδιαγεγραμμένη. Έχασε το χαρακτήρα του και εξέπεμπε μια πολιτική, κυρίως, με ιδεολογική σύγχυση.

Χαμένοι οι Οικολόγοι, ένα επίσης ιστορικό κόμμα, που εισάγαγε τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό και τις περιβαλλοντικές πολιτικές στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, στη ΔΗΠΑ, ενδεχομένως να στοίχισε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Μάριος Κάρογιαν δεν ήταν υποψήφιος.

Ένα κόμμα που οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα εισόδου, το ΒΟΛΤ, απέτυχε κι αυτό προφανώς οφείλεται και στην υπόθεση «Σάντη», καθώς το κόμμα δεν κράτησε αποστάσεις ασφαλείας, για τα όσα δημοσιοποιήθηκαν.

Η επόμενη ημέρα

Είναι σαφές πως στα κομματικά επιτελεία, πριν τελειώσει η αποτίμηση του αποτελέσματος, από αύριο θα ασχοληθούν με την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Το σενάριο για εκλογή Νικόλα Παπαδόπουλου στην Προεδρία, φαίνεται ότι θα παίξει σε ένα ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό, που θα αφορά και τις προεδρικές εκλογές του 2028. Το αποτέλεσμα ευνοεί τη λύση Νικόλα.

Η μη είσοδος της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ, απασχολεί προφανώς και την κυβέρνηση καθώς είναι δυο κόμματα, τα οποία την στήριζαν και συμμετέχουν με υπουργούς».