Αισιοδοξία ότι το ΑΚΕΛ θα διατηρήσει τα ποσοστά του, χωρίς να αποκλείει και αύξηση τους, είναι η αρχική αντίδραση στα δώματα του ΑΚΕΛ, με βάση τις δημοσκοπήσεις εξόδου.

Στέλεχος του κόμματος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ουδεμία δημοσκόπηση εξόδου δείχνει το ΑΚΕΛ κάτω από 21%.

Το ΑΚΕΛ έκανε τις εκτιμήσεις του λίγο πριν τις δημοσκοπήσεις εξόδου ενώ ασκήσεις επί χάρτου έγιναν και αμέσως μετά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου.

Όπως υπεδείχθη από στέλεχος του ΑΚΕΛ, αρχικός στόχος, πριν την δημιουργία και των νέων κομμάτων ήταν η διατήρηση των ποσοστών του κόμματος, ως εκ τούτου, μετά τη δραστηριοποίηση των νέων σχημάτων, αποτιμάται ως πολύ θετική εξέλιξη.

Το ίδιο στέλεχος παρατήρησε επίσης, πως το ΑΚΕΛ θα αναμένει τα αποτελέσματα της κάλπης, με το σκεπτικό ότι τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δυνατόν να διαφοροποιηθούν από τις κάλπες.