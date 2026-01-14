Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του και εκτός αγωνιστικών χώρων. Όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του Sportico, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συγκέντρωσε το 2025 συνολικά έσοδα 260 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 200 εκατ. προέρχονται από το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα 60 εκατ. από χορηγίες και εμπορικές δραστηριότητες.

Ο Ρονάλντο έχει ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια έσοδα για εννέα διαδοχικές χρονιές, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια κινείται σταθερά πάνω από τα 200 εκατ. Παραμένει εξαιρετικά ελκυστικός για τις μεγάλες εταιρείες, με περισσότερες από δέκα συνεργασίες-κολοσσούς, μεταξύ των οποίων οι Nike, Binance και Herbalife. Η τεράστια απήχησή του στα social media –ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ακολούθους το 2024– ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπορική του αξία.

Συνολικά, οι 100 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο συγκέντρωσαν έσοδα 6,05 δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας μια μικρή πτώση της τάξης του 2,1% σε σχέση με το περσινό ιστορικό ρεκόρ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καμία γυναίκα δεν κατάφερε να μπει στη λίστα, με την Κόκο Γκοφ να είναι η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια του 2025 στα 33 εκατ. δολάρια, κάτω από το όριο εισόδου των 37,9 εκατ.

Americans dominate Sportico’s annual look at the world’s 100 highest-paid athletes, nabbing 62 entries. Yet, the very top of the athlete financial table is a global affair with 12 different countries represented by the 15 best-paid sports stars. LeBron James the only American in… pic.twitter.com/r8fltdiyDp — Sportico (@Sportico) January 14, 2026

Ο «Greek Freak» στην ελίτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο εμπορικούς και καλοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο «Greek Freak» βρίσκεται στη 13η θέση της κατάταξης. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς κατέγραψε συνολικά έσοδα 94,3 εκατ. δολάρια, μοιρασμένα σχεδόν ισόποσα ανάμεσα σε αγωνιστικές απολαβές και χορηγίες.

Οι Αμερικανοί αθλητές κυριαρχούν αριθμητικά, καταλαμβάνοντας 62 από τις 100 θέσεις, κυρίως χάρη στα τεράστια συμβόλαια σε NBA και NFL. Παρ’ όλα αυτά, η κορυφή παραμένει πολυεθνική, με 12 διαφορετικές χώρες να εκπροσωπούνται στους 15 πρώτους. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο μοναδικός Αμερικανός στην πρώτη πεντάδα, με συνολικά έσοδα 128,7 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 80 εκατ. προέρχονται εκτός παρκέ.

Americans dominate @Sportico's list of the 100 highest-paid athletes with 62 slots, thanks to sky-high salaries in the NBA & NFL.



But the top 15 includes athletes from 12 different countries. Fun data viz from @LevAkabas. pic.twitter.com/n23Dnr11O3 — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) January 14, 2026

Στο ποδόσφαιρο, 13 παίκτες βρέθηκαν στη λίστα, με τη Saudi Pro League να μετρά πέντε αθλητές στο top 20. Ο Νεϊμάρ, αν και έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια συνολικά στην καριέρα του, υποχώρησε στη 30ή θέση μετά την επιστροφή του στη Σάντος. Στο μπάσκετ, το NBA εκπροσωπείται από το 40% της λίστας, ενώ στο NFL ξεχώρισε ο Πάτρικ Μαχόουμς.

Για πρώτη φορά από το 2021, δύο παίκτες του MLB μπαίνουν στο Top 10. Ο Χουάν Σότο εκτινάχθηκε λόγω του μπόνους υπογραφής 75 εκατ. δολαρίων με τους Μετς, ενώ ο Σοχέι Οτάνι έγινε ο πρώτος αθλητής που αγγίζει τα 100 εκατ. δολάρια μόνο από χορηγίες σε μία σεζόν.

Η έρευνα του Sportico αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι, παρά τη μικρή συνολική πτώση, οι κορυφαίοι αθλητές συνεχίζουν να κινούν τεράστια οικονομικά μεγέθη, με τα έσοδα εκτός αγωνιστικών χώρων να παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κατάταξης.

🗣 🚨💲 Sportico story and list.



Highest-Paid Athletes in the World: Ronaldo Leads Top 100 With $260M https://t.co/X7y2qRM1jC via @sportico — Michael Knight (@SpinDoctor500) January 14, 2026

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο για το 2025 (λίστα Sportico) είναι οι παρακάτω, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή στα 260 εκατ. δολάρια:

Κριστιάνο Ρονάλντο (ποδόσφαιρο): 260 εκατ. δολάρια.

​

Κανέλο Άλβαρες (πυγμαχία): 137 εκατ. δολάρια.

Λιονέλ Μέσι (ποδόσφαιρο): 130 εκατ. δολάρια.

Χουάν Σότο (MLB/μπέιζμπολ): 129,2 εκατ. δολάρια.

ΛεΜπρόν Τζέιμς (NBA/μπάσκετ): 128,7 εκατ. δολάρια.

​

Καρίμ Μπενζεμά (ποδόσφαιρο): 115 εκατ. δολάρια.

​

Στέφεν Κάρι (NBA/μπάσκετ): 105,4 εκατ. δολάρια.

​

Σοχέι Οτάνι (MLB/μπέιζμπολ): 102,5 εκατ. δολάρια.

​

Κέβιν Ντουράντ (NBA/μπάσκετ): 100,8 εκατ. δολάρια.

Τζον Ραμ (LIV Golf/γκολφ): 100,7 εκατ. δολάρια

protothema.gr