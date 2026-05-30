Τη διακυβέρνηση και τον συντονισμό του Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ) και των άλλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών του ΓεΣΥ, αναλαμβάνει από τη 1η Ιουνίου 2026 ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), έπειτα από συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανάληψη των πιο πάνω, προστίθεται, πραγματοποιείται κατόπιν της επικείμενης λήξης, στις 31 Μαΐου 2026, της Σύμβασης που διατηρεί ο ΟΑΥ με την εταιρεία NCR (Cyprus) Ltd. Ο Οργανισμός ασκεί πλέον το δικαίωμά του για τη μεταφορά της ιδιοκτησίας και διαχείρισης του έργου στον ίδιο, το οποίο απορρέει από τους όρους της υφιστάμενης σύμβασης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό επιχειρησιακό επίτευγμα για τον ΟΑΥ και το ΓεΣΥ, καθώς παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να συντονίζει με μεγαλύτερη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα τη λειτουργία και τη μελλοντική ανάπτυξη του ΣΠ και των άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών του ΓεΣΥ.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης και του συντονισμού των πιο πάνω, ο ΟΑΥ διασφαλίζει:

την κυριότητα του έργου,

την ενίσχυση του τρόπου διαχείρισης και ελέγχου του ΣΠ και των άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών του ΓεΣΥ,

την απευθείας επιχειρησιακή συνεργασία και συντονισμό με τις εταιρείες που θα συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, χωρίς μεσάζοντες,

την απεξάρτηση από έναν μόνο οικονομικό φορέα σε σχέση με τη συνολική διαχείριση του ΣΠ και των άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών του ΓεΣΥ.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Οργανισμού για ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και με γνώμονα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΣΠ, όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τις λειτουργίες του, καθώς και τις σχετικές επιχειρηματικές διαδικασίες, θα συνεχίσουν να παρέχονται από τους υφιστάμενους οικονομικούς φορείς, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Ο προηγούμενος Ανάδοχος του έργου, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε το ρόλο τόσο του συντονιστή του έργου όσο και του παροχέα υπηρεσιών, θα συνεχίσει, από την 1η Ιουνίου 2026, να συμμετέχει στο έργο ως ένας από τους οικονομικούς φορείς που θα παρέχουν υπηρεσίες προς τον Οργανισμό για το ΣΠ και τις άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες του ΓεΣΥ.

Ο ΟΑΥ υπογραμμίζει ότι η μετάβαση στη νέα δομή διακυβέρνησης πραγματοποιείται με τρόπο οργανωμένο και ελεγχόμενο, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες αφενός την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και αφετέρου τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του ΓεΣΥ και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των δικαιούχων και παροχέων.