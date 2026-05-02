Σε κινητοποίηση έθεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στον Δήμο Παραλιμνίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ηλεκτρική συσκευή και η Δύναμη ανταποκρίθηκε στις 12:47μμ.

Από την πυρκαγιά υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό του χώρου όπου εκδηλώθηκε. Επίσης από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή όλου του διαμερίσματος. Δεν κινδύνευσαν άτομα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ανταποκρίθηκαν 2 Πυροσβεστικά οχήματα.