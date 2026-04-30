Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου επέβαλε σήμερα (30/4) ποινή φυλάκισης 10 χρόνων σε 24χρονο από τη Βουλγαρία, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο μαχαίρωσε 18χρονο σε εστιατόριο στην περιοχή Κάππαρη στο Παραλίμνι.

Ο 24χρονος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν δικής του παραδοχής, σε κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε επί σκοπού πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μεταφορά επιθετικού οργάνου και ανησυχία. Ο κατηγορούμενος το βράδυ της 16ης Αυγούστου 2025 μετέβη στο εστιατόριο προκειμένου ζητήσει χρήματα από φίλο της αδελφής του που εργαζόταν στον χώρο. Ο 18χρονος, γιος του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, του ζήτησε να εγκαταλείψει τον χώρο και έπειτα από λίγη ώρα αυτός επέστρεψε και τον μαχαίρωσε μπροστά στα μάτια των θαμώνων. Το θύμα τραυματίστηκε στον νεφρό και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως ο 24χρονος εντοπίστηκε μισή ώρα αργότερα να κυκλοφορεί με το εσώρουχο σε περιοχή στο Παραλίμνι. Αρχικά είχε συλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της κοινής οχληρίας και της διασάλευσης της ειρήνης, αφού όταν τον προσέγγισαν αστυνομικοί άρχισε να φωνάζει. Έπειτα συνδέθηκε με τον τραυματισμό του 18χρονου στο Παραλίμνι.

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ως επιβαρυντικούς παράγοντες τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τις περιστάσεις διάπραξης, καθώς και το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε προηγούμενες καταδίκες για παρόμοια αδικήματα.

Σημειώνεται πως ο 24χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις δύο ημέρες πριν το επίδικο περιστατικό. Στην απόφασή του το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε «την ανάγκη αποτροπής της χρήσης βίας και την προστασία της κοινωνίας, τονίζοντας ότι τέτοια αδικήματα προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα και δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες».