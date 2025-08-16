Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Παραλίμνι, όπου σημειώθηκαν μαχαιρώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:00 το βράδυ στην περιοχή Κάππαρη, μετά από καυγά μεταξύ δύο προσώπων.

Τότε, άνδρας από χώρα της Ευρώπης (Βουλγαρία) φαίνεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε Ελληνοκύπριος, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο γιος του ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η κατάστασή του, κρίνεται ότι είναι εκτός κινδύνου.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε και αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.