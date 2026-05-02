Φωτιά ξέσπασε σε καφετέρια στην Πάφο λίγο μετά τις τρεις τα χαράματα, προκαλώντας ζημιές το ύψος των οποίων δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την πυρκαγιά κατάσβησαν περίοικοι πριν την έλευση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά προκάλεσε ζημιές και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης η οποία ανήκει σε 29χρονο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν έρευνες για εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, καθώς και λήψη καταθέσεων για την διακρίβωση της ταυτότητας των δραστών.