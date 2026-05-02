Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών αποτελούν την πρώτη και πιο κρίσιμη γραμμή άμυνας ενός νοσοκομείου απέναντι σε καταστάσεις που απειλούν άμεσα τη ζωή. Σε αυτά τα τμήματα, κάθε λεπτό μετρά και κάθε απόφαση λαμβάνεται με ταχύτητα, γνώση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου λειτουργεί μια ομάδα ιατρών και νοσηλευτών, εξειδικευμένων στην επείγουσα ιατρική, που εργάζεται καθημερινά με επαγγελματισμό, γνώση και αφοσίωση στον ασθενή. Η διαχείριση των περιστατικών βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και συστήματα αξιολόγησης, όπως το Emergency Severity Index (ESI), τα οποία επιτρέπουν την άμεση εκτίμηση της σοβαρότητας κάθε περιστατικού και τον καθορισμό της προτεραιότητας αντιμετώπισης.

Προτεραιότητα στη Ζωή

Στα Επείγοντα Περιστατικά, η σειρά εξέτασης δεν καθορίζεται από τον χρόνο άφιξης αλλά από τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι ένας ασθενής που φτάνει αργότερα μπορεί να χρειαστεί άμεση αντιμετώπιση, αν η ζωή του κινδυνεύει. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε διεθνή πρωτόκολλα και στόχο έχει την άμεση προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η προτεραιοποίηση δεν σημαίνει αδιαφορία για τους υπόλοιπους ασθενείς· όλοι λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα τους, αλλά οι κρίσιμες καταστάσεις αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο λαμβάνουν άμεση βοήθεια, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς παρακολουθούνται με ασφάλεια.

Υπηρεσίες Υψηλής Απόδοσης

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου είναι η υψηλή απόδοση και η ταχύτητα στη διαχείριση των περιστατικών.

Ιδιαίτερα το Fast Track Ιατρείο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άμεση φροντίδα σε ασθενείς με ήπια ή μέσης βαρύτητας προβλήματα υγείας, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του Τμήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου, το Fast Track Ιατρείο εξυπηρέτησε περισσότερους από 2.600 ασθενείς, επιβεβαιώνοντας τόσο την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του όσο και την εμπιστοσύνη του κοινού προς το Τμήμα.

Κάθε περιστατικό αξιολογείται άμεσα από το ιατρικό προσωπικό και λαμβάνει την κατάλληλη διάγνωση, θεραπεία και καθοδήγηση για τη συνέχεια της φροντίδας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση του φόρτου εργασίας, ενώ διατηρούνται υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για όλους τους ασθενείς.

Υποδομές και Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η αποτελεσματική λειτουργία ενός σύγχρονου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών απαιτεί άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και σύγχρονη ιατρική τεχνολογία.

Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, το ΤΑΕΠ υποστηρίζεται από ένα πλήρως οργανωμένο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί με πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών, όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Παράλληλα, το εξειδικευμένο Stroke Unit επιτρέπει την άμεση διάγνωση και θεραπεία εγκεφαλικών επεισοδίων, εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές με σημαντικά κλινικά αποτελέσματα. Το νοσοκομείο διαθέτει επίσης 24ωρη λειτουργία σύγχρονου Ακτινολογικού Τμήματος, εξοπλισμένου με μηχανήματα νέας τεχνολογίας για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση.

Πίσω από κάθε επιτυχημένη αντιμετώπιση υπάρχει μια συντονισμένη ομάδα επαγγελματιών που εργάζεται με γνώση, εμπειρία και βαθιά αίσθηση ευθύνης. Η Παθολογική Κλινική και όλα τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου υποστηρίζουν τα περιστατικά του ΤΑΕΠ, εξασφαλίζοντας ολιστική φροντίδα.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΕΠ υποστηρίζεται από πλήρως οργανωμένες υπηρεσίες και σύγχρονη τεχνολογία:

• Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (Τμήμα Καθετηριασμών): Άμεση αντιμετώπιση καρδιολογικών επεισοδίων

• Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Stroke Unit): Άμεση διάγνωση και θεραπεία εγκεφαλικών επεισοδίων

• Ακτινολογικό Τμήμα 24/7: Σύγχρονα απεικονιστικά μηχανήματα για γρήγορη και ακριβή διάγνωση

• Fast Track Ιατρείο: Παρέχει άμεση φροντίδα για περιστατικά ήπιας και μέσης βαρύτητας

• Υπηρεσία Ασθενοφόρων: Άμεση μεταφορά και υποστήριξη

• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ & ΜΑΦ) και Heart ICU: Εξειδικευμένη καρδιολογική και καρδιοχειρουργική φροντίδα

• Κλινικό Εργαστήριο (Χημείο): Ακριβής και άμεση εργαστηριακή υποστήριξη

Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, διασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη για κάθε ανάγκη.

Οι ιατροί και οι νοσηλευτές του ΤΑΕΠ αποτελούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προστατεύοντας τη ζωή κάθε ασθενή. Η επείγουσα ιατρική δεν είναι απλώς μια υπηρεσία υγείας· είναι συνεχής δέσμευση για άμεση ανταπόκριση, σωστή κλινική κρίση και υπεύθυνη φροντίδα κάθε ανθρώπου που χρειάζεται βοήθεια.

Η Ομάδα που Κάνει τη Διαφορά



Πίσω από κάθε περιστατικό βρίσκεται μια ομάδα ιατρών και νοσηλευτών που εργάζεται με γνώση, ταχύτητα και υπευθυνότητα. Η φροντίδα τους δεν είναι μόνο ιατρική· είναι και ανθρώπινη

Ακόμη και όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πόνο ή αγωνία και δεν μπορεί να το αντιληφθεί, η ομάδα προσφέρει συμπόνια, κατανόηση και ψυχολογική υποστήριξη.

Στο ΤΑΕΠ, η φροντίδα για τη ζωή και την υγεία κάθε ανθρώπου αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση.

Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται με σεβασμό, αφοσίωση και επαγγελματισμό, ώστε η παρέμβαση να είναι άμεση, αποτελεσματική και ανθρώπινη ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης.



Γράφει ο Δρ. Αστέριος Μαντζάνας

Ειδικός Γενικός Ιατρός , Διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

ΠΗΓΗ: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου: Η Πρώτη Γραμμή Άμυνας της Ζωής