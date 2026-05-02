Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και την εκεχειρία που ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2026 επιχειρώντας να παρακάμψει το Κογκρέσο, ενώ παράλληλα δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι «καλύτερα» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στους επικριτές του, αποκαλώντας τους «προδότες», και υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή στρατηγική αντιμετώπιση της χώρας, ενώ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

Στρατηγικά διλήμματα και διπλωματικές κινήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη απογοήτευση του για τη νέα πρόταση του Ιράν σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας πως η χώρα του ίσως να είναι «καλύτερα» αν δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Ειλικρινά, ίσως να είμαστε καλύτερα αν δεν κάνουμε καθόλου συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αφήσει την κατάσταση να συνεχιστεί για πάντα. «Έχει κρατήσει πολύ καιρό», πρόσθεσε με απογοήτευση.

«Δεν μπορείτε να δώσετε στην Ιρανική Δημοκρατία ένα πυρηνικό όπλο — γιατί θα το χρησιμοποιήσουν σε ένα μέρος που λέγεται Ισραήλ πολύ σύντομα, και θα το χρησιμοποιήσουν στη Μέση Ανατολή, και θα το χρησιμοποιήσουν στην Ευρώπη, και θα ακολουθήσουμε εμείς. Και ΔΕΝ θα συμβεί», επέμεινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο The Villages, στη Φλόριντα, την Παρασκευή.

.@POTUS: "You cannot give Iran a nuclear weapon — because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they would use it in Europe, and we'd be next. And it's NOT going to happen."

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του θα μπορούσε να επιλέξει να «καταστρέψει» το Ιράν, αν δεν καταλήξει σε συμφωνία. «Προτιμάμε να κάνουμε μια συμφωνία, αλλά αν δεν είναι η κατάλληλη συμφωνία, τότε απλά θα καταστρέψουμε τους πάντες», δήλωσε με την χαρακτηριστική του οξύτητα, προσθέτοντας ότι η αντίθεση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις είναι έντονη.

«Δεν προχωρούν με το είδος της συμφωνίας που πρέπει να έχουμε. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την υπόθεση σωστά· δεν θα φύγουμε νωρίς», σημείωσε.

Trump on Iran:



They are not coming through with the kind of deal that we have to have.



We are going to get this thing done properly; we are not going to leave early. pic.twitter.com/z9MhGff3dY — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

«Προδοτικό» να λένε ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί «προδοτικό» να υποστηρίζει κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερώσει νωρίτερα το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί».

«Βλέπουμε τη ριζοσπαστική Αριστερά να λέει: “Δεν κερδίζουμε, δεν κερδίζουμε”. Δεν τους έχει απομείνει καθόλου στρατός. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά, πιστεύω, προδοτικό, εντάξει; Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Είναι προδοτικό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο The Villages, στη Φλόριντα.

Trump:



The radical left says we are not winning the war in Iran. I believe that is treasonous. pic.twitter.com/oJTqd21D17 — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

Η δήλωση αυτή έγινε μετά από την επιστολή που έστειλε προς το Κογκρέσο, στην οποία αναφέρει ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σταματήσει και ότι η εκεχειρία που είχε διαταχθεί στις 7 Απριλίου 2026, έχει παραταθεί. Η εκεχειρία, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση, με τις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις να μην ανταλλάσσουν πυρά από εκείνη την ημερομηνία.

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην προθεσμία των 60 ημερών για την έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον επιθυμούσε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Ωστόσο, νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ. Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο είτε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους είτε να αιτηθεί παράταση 30 ημερών, επικαλούμενος «αναπόφευκτη στρατιωτική αναγκαιότητα» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Τα στρατηγικά διλήμματα

Ενδεικτική των στρατηγικών διλημμάτων του Τραμπ ήταν η αναφορά του στη πρόσφατη ναυτική επιχείρηση εναντίον ιρανικού φορτηγού πλοίου. «Η αμερικανική Ναυτική Δύναμη είναι εξαιρετική.

Χρησιμοποιούμε τόσο υπέροχους στρατιώτες που κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει», ανέφερε, αναφερόμενος στην κατάληψη του ιρανικού πλοίου «Touska» που παραβίασε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ. «Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Είμαστε σαν πειρατές», τόνισε.

Trump on US Navy Seizing Ships:



It’s a very profitable business. We’re like pirates. pic.twitter.com/erWDQmJWnw — Acyn (@Acyn) May 2, 2026

Την περίοδο που έγινε η κατάσχεση, ο ιρανικός στρατός είχε χαρακτηρίσει την επιχείρηση «ληστεία στον θαλάσσιο δρόμο» και «πειρατεία».

«Προειδοποιούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σύντομα θα απαντήσουν και θα προβούν σε αντίποινα εναντίον αυτής της ένοπλης πειρατείας των ΗΠΑ», είχε αναφέρει τότε ο ιρανικός στρατός, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν, IRIB, σε ανάρτηση στο Telegram.

Μιλώντας για την ταχεία στρατιωτική δράση του Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις σπουδαιότερες στρατιωτικές κινήσεις στην ιστορία», ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει πρόωρα για νίκη στο Ιράν.

«Τα πηγαίνουμε σχεδόν εξίσου καλά στο Ιράν. Αλλά δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι δουλειές», δήλωσε, χωρίς να αναγνωρίσει τις σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο συγκρούσεων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει το ναυτικό του Ιράν και έχει υπογραμμίσει την «ιδιοφυΐα» του αμερικανικού αποκλεισμού σε πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί μοχλό πίεσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα ο Τραμπ αστειεύτηκε για την προοπτική οι ΗΠΑ να «καταλάβουν» άμεσα την Κούβα, υπονοώντας ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να κινηθούν προς τη χώρα κατά την επιστροφή τους από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Και προέρχεται αρχικά από ένα μέρος που ονομάζεται Κούβα, το οποίο θα καταλάβουμε σχεδόν αμέσως», είπε ο Τραμπ και άφησε να εννοηθεί στη συνέχεια ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά της Κούβας θα ακολουθήσει σύντομα μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

🚨#BREAKING: President Donald Trump has announced that the United States will be taking control of Cuba almost immediately pic.twitter.com/HDjNjQBfu3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 2, 2026

«Θα ολοκληρώσουμε πρώτα το ένα, μου αρέσει να ολοκληρώσω τη δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Εξοπλισμός συμμάχων και απόσυρση στρατιωτών από τη Γερμανία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την έγκριση της πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνοντας πυραύλους Patriot και συστήματα APKWS για το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ.

Η συμφωνία αυτή πραγματοποιείται εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και ενώ η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ.

Στο μεταξύ, οι σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ και τη Γερμανία περνούν από μια κρίσιμη καμπή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, την οποία είχε προαναγγείλει πριν από λίγες μέρες, ως απάντηση στην αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σχετικά με την πολιτική στον πόλεμο του Ιράν.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των στρατηγικών κινήσεων της Ουάσινγκτον και της επιθυμίας του Τραμπ να ενισχύσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ταυτόχρονα με τη συνεχιζόμενη πίεση για μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν.

