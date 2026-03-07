Ρητή εντολή πήραν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπουργός Υγείας και υφυπουργός Καινοτομίας, για να παρέμβουν στα ζητήματα που αφορούν το λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας και να συνδράμουν στην προσπάθεια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας να απεγκλωβιστεί από τα διάφορα νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει από την σύμβαση του με την εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ.

Το λογισμικό του ΓεΣΥ, τα προβλήματα στη λειτουργία του και κυρίως οι προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΑΥ για να καταλήξει σε συμφωνία με τον σημερινό διαχειριστή, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ηγεσία του Οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ, ενημέρωσαν τον Πρόεδρο για τα διάφορα νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει και για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την ανάδοχο εταιρεία και στόχο έχουν τη μη ανανέωση της σχετικής σύμβασης τον προσεχή Μάιο που φθάνει στη λήξη της και την ανάληψη της διαχείρισης του λογισμικού από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» η μεγαλύτερη διαφωνία μεταξύ Οργανισμού και αναδόχου, αφορά, αυτή τη στιγμή, την «ιδιοκτησία» του λογισμικού, αφού ο ΟΑΥ υποστηρίζει ότι το σύστημα πληροφορικής του ανήκει, κάτι το οποίο αμφισβητεί ο διαχειριστής.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του ΟΑΥ είναι να αναλάβει τη διαχείριση του λογισμικού του ΓεΣΥ τον ερχόμενο Μάιο, οπόταν και λήγει η σύμβαση του με την ανάδοχο εταιρεία. Με αυτό δεδομένο ο χρόνος πιέζει και σε περίπτωση που το σκηνικό δεν ξεκαθαρίσει, το αργότερο μέχρι τις αρχές Απριλίου, το πρόβλημα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου με την ηγεσία του ΟΑΥ, τέθηκαν προς συζήτηση και ζητήματα που αφορούν τις συνεισφορές των φαρμάκων με αφορμή τις σημαντικές αυξήσεις που παρουσιάστηκαν μετά την εφαρμογή του νέου τιμοκαταλόγου από το υπουργείο Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι οι διαμαρτυρίες αφορούσαν φάρμακο του οποίου η συνεισφορά, εξαιτίας του συστήματος υπολογισμού που εφαρμόζει ο ΟΑΥ, εκτοξεύθηκε στα €22. Συζητήθηκαν οι ενέργειες του ΟΑΥ και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος.

Προς συζήτηση τέθηκε και ο τρόπος με τον οποίο τα κρατικά αεροσκάφη θα συνδράμουν στην μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό αλλά και οι προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΑΥ για την άσκηση ελέγχου εντός του Συστήματος.

Τέλος και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση και θέματα περιορισμών οι οποίοι εφαρμόζονται εντός ΓεΣΥ αλλά, όπως διαπιστώνεται σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν σε στρεβλώσεις, αχρείαστη κινητικότητα στο Σύστημα και ενδεχομένως και αχρείαστες δαπάνες για το Ταμείο του ΓεΣΥ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Υγεία και η Παιδεία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης, τονίζοντας ότι το ΓεΣΥ είναι μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση που, όπως κάθε μεταρρύθμιση τέτοιου εύρους, χρειάζεται συνεχή αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν.

«Ο στόχος της Κυβέρνησης, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες και συζητήσεις, είναι η ενίσχυση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον κυπριακό λαό», ανέφερε.

«Για εμάς είναι επένδυση, δεν είναι έξοδο. Δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά αφορά την επένδυση στον τομέα της Υγείας και της Παιδείας», σημείωσε.