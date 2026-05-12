Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των δασοπυροσβεστών και πυροφυλάκων του Τμήματος Δασών, με τις τρεις συντεχνίες (ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ) να προχωρούν σε δυναμικά μέτρα, καταγγέλλοντας αθέτηση συμφωνιών και απειλές κατά του προσωπικού.

Με μετωπική σύγκρουση απειλούνται οι εργασιακές σχέσεις στο Τμήμα Δασών, καθώς οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή πυρόσβεσης ανακοίνωσαν την κάθοδό τους σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία στις 25 και 26 Μαΐου 2026.

Η απόφαση των συντεχνιών ΟΕΚΑΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ ήρθε ως απάντηση στη συνεχιζόμενη, όπως υποστηρίζουν, άρνηση της Διεύθυνσης του Τμήματος Δασών να εφαρμόσει το Σχέδιο Υπηρεσίας και τα όσα συμφωνήθηκαν στη Μικτή Εργατική Επιτροπή (ΜΕΕ).

Σε κοινή τους επιστολή, οι συντεχνίες εξαπολύουν βαρείς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «απειλές εναντίον εργαζομένων» και «πειθαρχικά μέτρα», προειδοποιώντας παράλληλα πως αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η αντίδρασή τους θα είναι καθολική.

Η χρονική στιγμή της απεργίας κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της υψηλής περιόδου πυρκαγιών, θέτοντας σε εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό.

Η κοινοποίηση της επιστολής στο Υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύει πως το ζήτημα έχει λάβει πλέον διαστάσεις που αγγίζουν την κεντρική κυβέρνηση. Πηγές από το Τμήμα Δασών αναφέρουν πως αναμένεται επίσημη τοποθέτηση εντός των επόμενων 24ώρων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το αδιέξοδο που θα μπορούσε να αφήσει τα δάση της Κύπρου εκτεθειμένα εν μέσω ανόδου της θερμοκρασίας.

ΑΥΤΟΥΣΙΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

Ημερομηνία: 12 Μαΐου 2026

Προς: Διευθυντή Τμήματος Δασών, Λευκωσία

Κοινοποίηση: Γραμματέα ΜΕΕ Υπ. Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Τήρηση Σχεδίου Υπηρεσίας Δασοπυροσβεστών/ Πυροφυλάκων και συμφωνηθέντων στη Μικτή Εργατική Επιτροπή (ΜΕΕ).

Κύριε,

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα για το οποίο είχαμε αποστείλει σχετικές επιστολές και συζητήσει σε συνάντηση στο Τμήμα σας τη Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.

Ακολούθως είχαμε προειδοποιήσει με την επιστολή μας με ημερομηνία 21 Απριλίου 2026 ότι σε περίπτωση που ως Τμήμα Δασών δεν εφαρμόζετε το Σχέδιο Υπηρεσίας και τα συμφωνηθέντα στη ΜΕΕ που αφορούν την απασχόληση των Δασοπυροσβεστών / Πυροφυλάκων, η αντίδραση μας θα είναι καθολική και δυναμική.

Λόγω της συνέχισης μη συμμόρφωσης από μέρους σας με τα πιο πάνω και επειδή έχετε προχωρήσει σε απειλές εναντίον εργαζομένων και επιστολή για πειθαρχικά μέτρα εναντίον τους, σας ενημερώνουμε ότι οι Δασοπυροσβέστες / Πυροφύλακες θα προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία στις 25 και 26 Μαΐου 2026.

Σε περίπτωση που συνεχιστεί η μη τήρηση του Σχεδίου Υπηρεσίας τα μέτρα θα κλιμακωθούν.

Με εκτίμηση,

Για την ΟΕΚΑΥ ΣΕΚ

Γιώργος Κωνσταντίνου

Γενικός Γραμματέας

Για την ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

Σταύρος Ανδρέου

Γενικός Γραμματέας

Για την ΔΕΕΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ

Ανδρέας Αντωνίου

Γενικός Γραμματέας