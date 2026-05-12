Παραμένουν στα ύψη οι συνεισφορές συγκεκριμένων φαρμάκων του ΓεΣΥ, καθώς η διαβούλευση μεταξύ Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών δεν έχει καταλήξει σε κάποια συμφωνία.

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον υπουργό Υγείας στα τέλη του περασμένου μήνα δεν απέδωσε, καθώς από πλευράς των φαρμακευτικών εταιρειών, κυρίως, μπαίνουν προς συζήτηση επιπρόσθετα ζητήματα, τα οποία ο ΟΑΥ απορρίπτει στην παρούσα φάση, και όλη αυτή η καθυστέρηση υποχρεώνει χιλιάδες ασθενείς, ηλικιωμένους στην πλειονότητά τους, να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για άλλο ένα μήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αντιπηκτική αγωγή που χρειάζονται.

Το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων στις οποίες περιλαμβάνονται σκευάσματα που αν και προορίζονται για την ίδια πάθηση, διαθέτουν διαφορετική ουσία και δεν είναι όλα κατάλληλα για όλους τους ασθενείς.

Όταν η πατέντα ενός σκευάσματος (της κατηγορίας) λήξει και ενταχθούν στο ΓεΣΥ γενόσημά του, επηρεάζονται οι συνεισφορές των υπολοίπων φαρμάκων, παρά το γεγονός ότι το δικό τους δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως προέκυψε από την αναθεώρηση του καταλόγου φαρμάκων, τον περασμένο Φεβρουάριο, η συνεισφορά ενός αντιπηκτικού φαρμάκου το οποίο λαμβάνουν γύρω στις 10.000 ασθενείς έχει ξεπεράσει τα €20.

Μετά από έντονη διαμαρτυρία από πλευράς της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και σωρεία παραπόνων από ασθενείς που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα φάρμακα, πραγματοποιήθηκε στον ΟΑΥ συνάντηση στην παρουσία των οργανωμένων ασθενών και των φαρμακευτικών εταιρειών.

Στη βάση αυτής της συνάντησης, ο ΟΑΥ ετοίμασε οικονομική πρόταση την οποία έθεσε ενώπιον των εταιρειών που, όπως διαπιστώνεται απάντησαν αρνητικά, βάζοντας στο τραπέζι επιπρόσθετα ζητήματα, που δεν αφορούν αυτό καθαυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όπως πληροφορούμαστε ο ΟΑΥ εισηγήθηκε τον καθορισμό πλαφόν στις συνεισφορές των δικαιούχων/ασθενών, ώστε αυτές να μην ξεπερνούν τα €8 και απορρόφηση του κόστους που προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών μεταξύ των φαρμάκων της κατηγορίας από τον Οργανισμό και τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Όταν το ζήτημα μεταφέρθηκε στη σύσκεψη υπό τον υπουργό Υγείας, οι δύο πλευρές απλά επανέλαβαν, όπως πληροφορούμαστε, η κάθε μια τις δικές της θέσεις χωρίς να προκύψει, και πάλι, η οποιαδήποτε συμφωνία, με τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να δίνει σε ΟΑΥ και εταιρείες περιθώριο ενός μήνα προκειμένου να συνεχίσουν τον μεταξύ τους διάλογο. (Η σύσκεψη υπό τον Υπουργό, πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου).

Μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποια νέα συνάντηση, με τον ΟΑΥ να ετοιμάζεται να καλέσει εκ νέου τις φαρμακευτικές εταιρείες σε διάλογο τις επόμενες ημέρες.

«Κατανοούμε ότι η κάθε πλευρά θα δει το δικό της συμφέρον», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ωστόσο, είπε, «πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει να μπαίνει το συμφέρον τον ασθενών και στην προκειμένη περίπτωση οι ασθενείς είναι εκείνοι που καλούνται να πληρώνουν μεγάλες συνεισφορές και μάλιστα τη στιγμή που, στην πραγματικότητα, το φάρμακό τους δεν παρουσίασε καμία αλλαγή, ούτε στην τιμή, ούτε στη διαθεσιμότητά του».

«Αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποδεχθούμε. Η καθυστέρηση επηρεάζει ήδη χιλιάδες ασθενείς».