Ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣυΡεΚ) διοργανώνει την 26η Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις, από τις 18 έως τις 25 Μαΐου 2026, με σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, με κεντρική θεματολογία «Νέες Θεραπείες και η Σημασία της Συμμόρφωσης στη Θεραπευτική Αγωγή». Η Εβδομάδα έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Εντίμου Υπουργού Υγείας κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση του κοινού και των ατόμων που ζουν με ρευματικές παθήσεις, η ενδυνάμωση των ασθενών, καθώς και η προώθηση της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση της νόσου.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

19/5 – Λεμεσός (18:00)

Δράση: «Ολιστική Διαχείριση της Νόσου»

Ομιλητές: κ. Άντρη Φωκά Χαραλάμπους ,Πρόεδρος ΣύΡεΚ & κ. Ανδρέας Μάτσας Φυσιοθεραπευτής ΣύΡεΚ

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λεμεσού, Δημητσάνης 6, Κάτω Πολεμίδια

Δηλώσεις συμμετοχής: 25344432 (μέχρι 15 Μαΐου)

20/5 – Λευκωσία (18:00)

Διάλεξη: «Επιλέγω την αυτοφροντίδα μου με τη σωστή διατροφή και ενυδάτωση»

Διοργάνωση από τις ομάδες Οστεοαρθρίτιδας & Ινομυαλγίας

Ομιλητές: κ. Αιμιλία Βενιζέλου, κ. Παναγιώτα Μιλτιάδους, κ. Ελίνα Παπαγεωργίου (Κλινικοί Διαιτολόγοι)

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λευκωσίας, Αγίας Ελένης 13, Λυκαβητός

Δηλώσεις συμμετοχής: 22428285 (μέχρι 18 Μαΐου)

20/5 – Πάφος (17:30)

Διάλεξη: «Νέες Θεραπείες και η Σημασία της Συμμόρφωσης στη Θεραπευτική Αγωγή»

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Κοσμετάτου, Ρευματολόγος

Χώρος: Αίθουσα ΣΚΕ Χλώρακας – Κέντρο Ενηλίκων, Λεωφόρος Ελευθερίας 11

Δηλώσεις συμμετοχής: 25344432 (μέχρι 18 Μαΐου)

22/5 – Λεμεσός (18:00)

Διάλεξη: «Νέες Θεραπείες και η Σημασία της Συμμόρφωσης στη Θεραπευτική Αγωγή»

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Μιχαηλίδου Μεταξά, Ρευματολόγος

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λεμεσού, Δημητσάνης 6, Κάτω Πολεμίδια

Δηλώσεις συμμετοχής: 25344432 (μέχρι 20 Μαΐου)

22/5 – Λάρνακα (18:00)

Διάλεξη: «Νέες Θεραπείες και η Σημασία της Συμμόρφωσης στη Θεραπευτική Αγωγή»

Ομιλήτρια: Δρ. Χαραλάμπους Παρασκευή, Ρευματολόγος

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λάρνακας, Κυκλώπων 28, Καμάρες ΙΙ, Δηλώσεις συμμετοχής: 24361085 (μέχρι 20 Μαΐου)

22/5 – Λευκωσία (18:30)

Διάλεξη: «Νέες Θεραπείες και η Σημασία της Συμμόρφωσης στη Θεραπευτική Αγωγή»

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Ηρακλέους, Ρευματολόγος

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λευκωσίας, Αγίας Ελένης 13, Λυκαβητός

Δηλώσεις συμμετοχής: 22428285 (μέχρι 20 Μαΐου)

23/5 – Λάρνακα (10:00–12:00)

(10:00–11:00) Διάλεξη: «Μαθαίνοντας να ζούμε καλύτερα – εμπειρίες και λύσεις μέσα από την Εργοθεραπεία»

Διοργάνωση από τις ομάδες Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας & Sjögren

Ομιλήτρια: κ. Άννα Σιακαλλή, Εργοθεραπεύτρια

(11:00–12:00) Δράση: «Ολιστική Διαχείριση της Νόσου»,

Ομιλητές: κ. Άντρη Φωκά Χαραλάμπους ,Πρόεδρος ΣύΡεΚ & κ. Ανδρέας Μάτσας Φυσιοθεραπευτής ΣύΡεΚ

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λάρνακας, Κυκλώπων 28, Καμάρες ΙΙ

Δηλώσεις συμμετοχής: 24361085 (μέχρι 21 Μαΐου)

25/5 – Λευκωσία (18:00)

Δράση: «Ολιστική Διαχείριση της Νόσου»

Ομιλητές: κ. Άντρη Φωκά Χαραλάμπους ,Πρόεδρος ΣύΡεΚ & κ. Ανδρέας Μάτσας Φυσιοθεραπευτής ΣύΡεΚ

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λευκωσίας, Αγίας Ελένης 13, Λυκαβητός

Δηλώσεις συμμετοχής: 22428285 (μέχρι 22 Μαΐου)

25/5 – Λεμεσός (18:00)

Διάλεξη: «Ζώντας με Ψωριασική Αρθρίτιδα και Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο: Ολιστική φροντίδα σώματος»

Διοργάνωση από τις ομάδες Ψωριασικής Αρθρίτιδας & Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου

Ομιλητής: Δρ. Χρίστος Παπαδημητρίου, Δερματολόγος

Χώρος: Οίκημα ΣύΡεΚ Λεμεσού, Δημητσάνης 6, Κάτω Πολεμίδια

Δηλώσεις συμμετοχής: 25344432 (μέχρι 22 Μαΐου)

Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του ΣύΡεΚ, κ. Άντρη Φωκά Χαραλάμπους, ανέφερε:

«Η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της δράσης μας. Μέσα από την Εβδομάδα Ενημέρωσης επιδιώκουμε να προσφέρουμε πρακτική γνώση, να αναδείξουμε τη σημασία της ολιστικής διαχείρισης της νόσου και να ενισχύσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών. Καλούμε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις, αξιοποιώντας την ευκαιρία για έγκυρη ενημέρωση από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.»

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα που αναγράφονται ανά εκδήλωση.

Διαχρονικός Χορηγός:Universal Life

Χρυσός Χορηγός: Abbvie

Ασημένιοι Χορηγοί: Pfizer, Novartis & Roche (G.A. Stamatis)

Χορηγός Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος

Υποστηρικτές: Genesis Pharma, Perskindol (George Petrou Ltd), Επιστημονική Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου (ΕΡΕΚ), Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.), Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ), Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών, Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ΣΚΕ Χλώρακας.