Με δυσκολία τα έβγαλαν πέρα και σήμερα οι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας αφού το σύστημα πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας, αν και δεν παρουσίαζε τα ίδια προβλήματα με τις προηγούμενες δύο ημέρες, εξακολουθούσε το πρωί να μην λειτουργεί κανονικά.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν εκ νέου διαμαρτυρίες από πλευράς επαγγελματιών και ασθενών ενώ ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη καλώντας τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και την εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ να δώσουν εξηγήσεις για την κατάσταση.

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, ο Υπουργός ξεκαθάρισε από την αρχή τη θέση του ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αναλυθεί τεχνικά και να προβληθούν επιχειρήματα για πιθανά τεχνικά προβλήματα αλλά, «να δοθούν χωρίς καθυστέρηση λύσεις, αμέσως και με στόχο να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση ασθενών και επαγγελματιών στο λογισμικό».

Στην πράξη βεβαίως, η διόρθωση του όποιου προβλήματος παρουσιάζει το σύστημα βαραίνει τον ΟΑΥ και σίγουρα τη διαχειρίστρια εταιρεία η οποία είχε δεσμευτεί χθες στον Οργανισμό ότι το λογισμικό θα επανέλθει σε ομαλή λειτουργία στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπολειτουργία του συστήματος πληροφορικής είχε παρατηρηθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 2024 και τα προβλήματα ήταν επαναλαμβανόμενα μέχρι και τις αρχές της περασμένης άνοιξης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σχετική βελτίωση, ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες το λογισμικό άρχισε και πάλι να υπολειτουργεί για αρκετές ώρες ανά εικοσιτετράωρο προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών.