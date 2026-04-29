Την έντονη ανησυχία της παιδιατρικής κοινότητας για την επανεμφάνιση μεταδοτικών νοσημάτων όπως η ιλαρά και ο κοκκύτης εκφράζει, μέσω του «Φ», ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, προειδοποιώντας ότι η χαλάρωση στον εμβολιασμό δημιουργεί επικίνδυνους θύλακες ανεμβολίαστων και απειλεί ιδιαίτερα τα βρέφη και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Με αφορμή την Εβδομάδα Εμβολιασμών, ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε, μιλώντας στον «Φ», ότι «ο εμβολιασμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής, με καθοριστική συμβολή στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας και την εξάλειψη νοσημάτων που άλλοτε αποτελούσαν μάστιγα». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα από την Ευρώπη, τα οποία, όπως τόνισε, «δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού».

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, καταγράφηκαν 350 περιστατικά ιλαράς, «αριθμός που προκαλεί προβληματισμό ενόψει της εποχικής αύξησης της μετάδοσης τους ανοιξιάτικους μήνες, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς με ελλιπή εμβολιαστική κάλυψη». Ακόμη πιο ανησυχητική, είπε, «είναι η εικόνα για τον κοκκύτη. Το 2025 καταγράφηκαν σχεδόν 210.000 περιστατικά στην Ευρώπη, αριθμός υπερ-οκταπλάσιος σε σχέση με το 2023, με τα βρέφη κάτω του ενός έτους και τους εφήβους ηλικίας 10 έως 14 ετών να αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες».

Όπως επεσήμανε ο κ. Αναστασιάδης, «πρόκειται για νόσημα ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα νεογνά, γι’ αυτό και ο εμβολιασμός κατά την εγκυμοσύνη αποτελεί κρίσιμο μέτρο προστασίας ήδη από τις πρώτες ημέρες ζωής». Στο ίδιο πλαίσιο, είπε, «είναι και τα δεδομένα για τη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο, η οποία επανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα από το 2019, με περισσότερα από 25.000 περιστατικά ετησίως το 2023 και το 2024», υπογραμμίζοντας τη σημασία του πνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού κυρίως για ηλικιωμένους και άτομα αυξημένου κινδύνου.

Ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας υπογράμμισε ότι «ο μη εμβολιασμός ή η καθυστέρηση των δόσεων δημιουργεί κενό στον πληθυσμό, επιτρέποντας την κυκλοφορία παλαιών αλλά ιδιαίτερα μεταδοτικών ασθενειών» και πρόσθεσε: «Υπάρχουν ανάμεσα μας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πρόσφυγες, μετανάστες, ή μετακινούμενοι πληθυσμοί, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ισότιμη ευκαιρία στον εμβολιασμό και στην προστασία τους έναντι λοιμωδών νοσημάτων», αφού «η δημιουργία θυλάκων ανεμβολίαστων ευνοεί την επανεμφάνιση ασθενειών που θεωρούνταν υπό έλεγχο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε θέματα παραπληροφόρησης, επισημαίνοντας ότι «σε μια εποχή καταιγισμού ψευδών ειδήσεων απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση από την επιστημονική κοινότητα αλλά και ουσιαστικός διάλογος με τους γονείς».

Κλείνοντας, και απευθυνόμενος στους γονείς ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι «ο εμβολιασμός δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι πράξη αγάπης και ευθύνης για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νοσήσει από ασθένεια που μπορεί να προληφθεί».

Με την ευκαιρία της εβδομάδας εμβολιασμών, το υπουργείο Υγείας έδωσε χθες στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στην Κύπρο έναντι συγκεκριμένων μεταδοτικών ασθενειών.

>> Σε ό,τι αφορά την ιλαρά, η εμβολιαστική κάλυψη στην Κύπρο ήταν το 2024 στο 97%.

>> Για τον πνευμονιόκοκκο το ποσοστό έφθασε το 2025 το 78,56%.

>> Για την ηπατίτιδα Α βρισκόταν στο 90,65%.

>> Για την ανεμοβλογιά ήταν στο 90,48%.

Τα ποσοστά αυτά, όπως αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, είναι υψηλά, ωστόσο, καταδεικνύουν την ανάγκη για διαρκή προσπάθεια, έγκαιρη, σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, τόνισε τη σημασία της πρόληψης, σημειώνοντας ότι «η εβδομάδα αυτή αποτελεί και ευκαιρία για διάλογο με τους πολίτες».

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε τα εμβόλια τον «ακρογωνιαίο λίθο στον τομέα της Υγείας», λέγοντας ότι «η απόφαση για εμβολιασμό δεν αφορά μόνο αριθμούς και στατιστικές αλλά ανθρώπους, οικογένειες που προστατεύονται, άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και άτομα που λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να εμβολιαστούν».