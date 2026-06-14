Η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως, αναλογικά με τον πληθυσμό της, στον τομέα της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας, αναφέρει το Υπουργείο Υγείας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, με μήνυμα «Μία Σταγόνα Ανθρωπιάς. Δώσε Αίμα. Σώσε Ζωές».

Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι «η Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί διεθνές παράδειγμα στον τομέα της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας» και προσθέτει πως με τη συλλογή 74.279 μονάδων αίματος, κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως, αναλογικά με τον πληθυσμό της, «γεγονός που αντικατοπτρίζει το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης που διακρίνει τους πολίτες της».

«Η σταθερή και ενεργός συμμετοχή των εθελοντών αιμοδοτών αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση της επάρκειας αίματος και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας», υπογραμμίζει.

Στην ανακοίνωση, Υπουργείο Υγείας και Κέντρο Αίματος εκφράζουν ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες και δότες αιμοπεταλίων της Κύπρου, οι οποίοι με την ανιδιοτελή προσφορά τους χαρίζουν ελπίδα και ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες που μπορούν να προσφέρουν αίμα να ακολουθήσουν το παράδειγμα των χιλιάδων εθελοντών αιμοδοτών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτό το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό.

Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «Μία Σταγόνα Ανθρωπιάς. Δώσε Αίμα. Σώσε Ζωές», αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη δύναμη της εθελοντικής αιμοδοσίας, αναφέρει και προσθέτει ότι «κάθε σταγόνα αίματος εμπεριέχει αλληλεγγύη, κοινωνική ευθύνη και ανθρωπιά. Κάθε εθελοντής αιμοδότης αποτελεί έναν κρίκο σε μια αλυσίδα ζωής που ενώνει ανθρώπους, ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και καλλιεργεί την κουλτούρα της προσφοράς».

Αναφέρει επίσης ότι η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που επιλέγουν να προσφέρουν ένα πολύτιμο δώρο χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

«Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να συμβάλει στη διάσωση έως και τριών ζωών, στηρίζοντας καθημερινά ασθενείς που έχουν ανάγκη από μεταγγίσεις, θύματα ατυχημάτων, χειρουργικά περιστατικά και άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις», υπογραμμίζει.

Τέλος, το Υπουργείο Υγείας αποτίνει φόρο τιμής σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και δότες αιμοπεταλίων της Κύπρου και τους ευχαριστεί θερμά για την ανεκτίμητη προσφορά τους στην κοινωνία.

ΚΥΠΕ