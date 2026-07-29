Η διαδικασία αδειοδότησης κέντρων αποκατάστασης, υπό τη νέα νομοθεσία, στην Κύπρο έχει αρχίσει και ήδη ένα κέντρο έχει υποβάλει τον σχετικό φάκελο στο υπουργείο Υγείας και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται ότι θα πράξει το ίδιο, άλλη μια δομή.

Ο συνολικός αριθμός κέντρων αποκατάστασης που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ανέρχεται, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στα οκτώ και όπως πληροφορούμαστε, για τα πέντε εξ’ αυτών, η κατάθεση των αιτήσεων για αδειοδότηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Αυγούστου.

Και τα πέντε συγκεκριμένα κέντρα, λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Οίκων Ευγηρίας ελλείψει εξειδικευμένου νόμου και αποτελούν τον Σύνδεσμο Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

Με την αδειοδότηση τους, οι Κύπριοι ασθενείς θα έχουν στη διάθεση τους 250 περίπου επιπρόσθετες κλίνες για υπηρεσίες αποκατάστασης.

Αυτό θα γίνει ωστόσο, εάν καλυφθούν δύο πολύ σημαντικές προϋποθέσεις: Πρώτο, εάν εξευρεθεί ο απαραίτητος αριθμός νοσηλευτών (γύρω στους 150), που θα χρειαστεί βάσει της νομοθεσίας, να εργοδοτήσουν τα νέα κέντρα και δεύτερο, εάν θα προχωρήσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στην ένταξη περισσότερων παρόχων αλλά και υπηρεσιών αποκατάστασης στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή μέσω ΓεΣΥ προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τρία μόνο κέντρα με το Σύστημα να καλύπτει περιορισμένο αριθμό διαγνώσεων και να εξυπηρετεί, κατ’ επέκταση περιορισμένο αριθμό ασθενών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ασθενείς, μεταξύ των οποίων πολλοί ηλικιωμένοι, να μην είναι δυνατό να λάβουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται μέσω ΓεΣΥ και είτε πληρώνουν από την τσέπη τους για να τις εξασφαλίσουν ιδιωτικά είτε, εάν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μένουν χωρίς θεραπεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα πολίτη που αποτάθηκε στο Παρατηρητήριο Ασθενών τον περασμένο μήνα αναφέροντας ότι «ασθενείς που, μετά από σοβαρές ορθοπαιδικές επεμβάσεις, χρειάζονται νοσηλεία και εξειδικευμένη αποκατάσταση βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντική οικονομική επιβάρυνση». Όπως ανέφερε, «οι υπηρεσίες ορθοπαιδικής αποκατάστασης δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο ΓεΣΥ και η κρατική χορηγία που παρέχεται δεν επαρκεί για να καλύψει το πραγματικό κόστος νοσηλείας, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να αδυνατούν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη θεραπεία».

Ο Σύνδεσμος Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος του Κώστας Ιουλιανός, είχε μια πρώτη επαφή με τον ΟΑΥ χωρίς ωστόσο να υπάρξει επί της ουσίας διάλογος καθώς κρίθηκε ότι πρέπει πρώτα να αδειοδοτηθούν οι πέντε δομές και να αναγνωριστούν ως κέντρα αποκατάστασης και στη συνέχεια να ακολουθήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ένταξη τους στο ΓεΣΥ.

«Η ένταξη των κέντρων στο ΓεΣΥ είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος και θεωρούμε ότι όλα θα εξελιχθούν όπως πρέπει κατά τον διάλογο που θα ακολουθήσει με τον ΟΑΥ».

Σημαντική παράμετρος είναι επίσης, «η στελέχωση των κέντρων με νοσηλευτικό αλλά και άλλο επιστημονικό προσωπικό διότι πρέπει να τηρήσουμε τις αναλογίες (ασθενών/επαγγελματιών), όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές που ως γνωστό υπάρχει σοβαρή έλλειψη και στην Κύπρο, πρέπει να πούμε ότι για να πληρούμε τις πρόνοιες του νόμου χρειαζόμαστε συνολικά 150 νοσηλευτές. Ελπίζουμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για να είναι δυνατή και η στελέχωση μας».

Πέραν αυτού, «αντιλαμβάνεστε ότι τα νέα αδειοδοτημένα κέντρα θα χρειαστεί να αυξήσουν αρκετά το μισθολόγιο τους προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις του νόμου που διέπει πλέον τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης στην Κύπρο».

Σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία, ο κ. Ιουλιανός, υποστήριξε ότι «σε αυτήν εντοπίζονται αδικίες και διαφορετική μεταχείριση των διαφόρων δομών. Για παράδειγμα για τα μέλη του Συνδέσμου μας απαιτείται σε διάστημα 13 ετών να συμμορφωθούν με όλες τις πρόνοιες του νόμου αλλά από τα τρία κέντρα που σήμερα λειτουργούν εντός ΓεΣΥ, δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση».

Τελικά «δεν ήταν το κάθε γηροκομείο»

«Το γεγονός ότι ενδιαφέρον για αδειοδότηση έχει εκδηλωθεί μόνο από τα μέλη του ΣΥΚΕΑΑ, επιβεβαιώνει και στην πράξη αυτό που υποστηρίζαμε και προ της εφαρμογής της νομοθεσίας όταν κάποιοι εντέχνως διεμήνυαν ότι «θα γίνει το κάθε γηροκομείο κέντρο», μιλώντας με πολύ υποτιμητικό τρόπο για τα κέντρα που εμείς λειτουργούμε εδώ και πολλά χρόνια εξυπηρετώντας τους Κύπριους πολίτες», είπε ο κ. Ιουλιανός.

Παράλληλα, «το επίπεδο των εγκαταστάσεων των κέντρων μας επιβεβαιώνεται πλέον και από το γεγονός ότι, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης των φακέλων αδειοδότησης, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε διάφορα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ασφάλειας από κρατικές υπηρεσίες και τα κέντρα του Συνδέσμου μας τα εξασφαλίζουν κατόπιν ελέγχων χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε αλλαγές».