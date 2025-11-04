Η Κύπρος καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό εθελοντών αιμοδοτών παγκοσμίως σε αναλογία προς τον πληθυσμό, σύμφωνα με δηλώσεις του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Πρόδρομου Αλαμπρίτη. Ο κ. Αλαμπρίτης μιλούσε μετά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, η οποία εξέτασε την ανάγκη θεσμοθέτησης διευκολύνσεων για τους εργαζόμενους που προσφέρουν αίμα.

Κατά τη συζήτηση τέθηκε το ενδεχόμενο καθιέρωσης κινήτρων ή υποχρεώσεων για τους εργοδότες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε αιμοδοσίες χωρίς απώλεια εισοδήματος ή εργασιακών δικαιωμάτων. Οι εισηγητές υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη δημόσια υγεία και την αυτάρκεια του συστήματος αίματος.

Ο κ. Αλαμπριτής δήλωσε ότι με μεγάλη χαρά ενημερώθηκαν γι’ αυτή την πρωτιά που τιμά τους πολίτες και τον λαό μας. Ανέφερε ότι έπειτα από προτροπή του Βουλευτή ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά, συζήτησαν στην Επιτροπή την παραχώρηση άδειας σε δημόσιους υπαλλήλους για να δώσουν αίμα. Υπάρχει, είπε, όπως ενημερώθηκαν, σχετική εγκύκλιος και καλό είναι οι πολίτες να το ξέρουν.

Συζήτησαν, ανέφερε, ενίσχυση των κινήτρων πέραν της άδειας που δίδεται για κάποιες ώρες για σκεπούς αιμοδοσίας. Υπάρχουν χώρες, είπε, που δίνουν άδεια έως και μισή εργάσιμη ημέρα σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα, ενώ συζήτησαν, πρόσθεσε, και το ενδεχόμενο κάποιος που θα δώσει αίμα να πιστώνεται μισή μέρα άδειας ή κάποιος που δίνει αίμα δύο φορές το χρόνο να πιστώνεται μιας ολόκληρης ημέρας άδεια. Ζήτησαν, δήλωσε, από το Υπουργείο Εργασίας να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο κι αν μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση γι’ αυτό.

Επίσης, συνέχισε, μίλησαν για άλλα κίνητρα, όπως τιμητικές εκδηλώσεις για τακτικούς αιμοδότες ή δημόσια βράβευση. Σημείωσε δε ότι υπάρχουν χώρες που καλύπτουν και τα έξοδα διακίνησης του αιμοδότη για να μεταβεί σε κέντρο αίματος, ενώ ακόμα δίνουν εκπτωτικά κουπόνια σε υπεραγορές, εκπτώσεις σε δημόσιες συγκοινωνίες, έκπτωση σε τέλη στα δημόσια συστήματα υγείας.

Όλα αυτά, είπε, μπορούν να εξεταστούν και να βρεθεί ο τρόπος για ενίσχυση των αιμοδοτών για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι λόγω προβλημάτων στους τακτικούς και μη αιμοδότες συζήτησαν σήμερα το θέμα της διευκόλυνσης και παροχής κινήτρων στους αιμοδότες. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ΟΕΒ, ΠΑΣΥΔΥ, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού κ.ά ώστε να δοθούν κίνητρα στους αιμοδότες, ανέφερε.

Ο κ. Μυλωνάς υπενθύμισε ότι οι τράπεζες καλούν τακτικά τον κόσμο να δώσει αίμα λέγοντας ότι θα μπορούσε να διευκολυνθεί η διαδικασία για τους αιμοδότες.

Άδεια για τεχνητή γονιμοποίηση

Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας συζητήθηκε και η πρόταση νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μιχάλη Γιακουμή, σχετικά με τη θέσπιση ειδικής άδειας φροντίδας 7 εργάσιμων ημερών χωρίς απολαβές για εργαζόμενους που υποβάλλονται σε διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ο κ. Γιακούμη σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ανέφερε ότι η πρόταση καλύπτει ένα πραγματικό κοινωνικό κενό για να στηρίξει το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να δημιουργήσει οικογένεια, χωρίς να αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην εργασία του και στη δημιουργία οικογένειας.

«Κρατώ τη θετικότητα όλων των παρευρισκόμενων μελών της Επιτροπής, αλλά και την εποικοδομητική στάση των πολιτικών δυνάμεων, των οργανώσεων και των κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν στη συνεδρία. Όλοι αναγνώρισαν την ανάγκη να ρυθμιστεί νομοθετικά αυτό το θέμα με τρόπο δίκαιο και ρεαλιστικό».

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η τοποθέτηση του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο δήλωσε ότι θα εξετάσει την πρόταση το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο να την επεξεργαστεί και να επανέλθει με ολοκληρωμένη ρύθμιση μέχρι τον Ιανουάριο, πρόσθεσε.

Ο κ. Γιακουμή είπε ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε συναινετικά και αποφασιστικά, γιατί αυτή η ρύθμιση δεν είναι τυπική, αλλά βαθιά ανθρώπινη.

ΚΥΠΕ