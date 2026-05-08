Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής η 15η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία, με το παρών τους να δίνουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής και ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλάμπιδης.

Η καθιερωμένη 15η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία, εις μνήμην του Υποσμηναγού Πανίκου Ερωτοκρίτου, πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στη Λεμεσό, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων της Τράπεζας Αίματος.

Από τις πρωινές ώρες, μέλη της Αστυνομίας από όλες τις επαρχίες καταφθάνουν στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, προσφέροντας μια σταγόνα ζωής σε όσους το έχουν ανάγκη.

Ο Υποσμηναγός Πανίκος Ερωτοκρίτου έχασε τη ζωή του στις 29 Μαρτίου 2011, όταν, επιστρέφοντας από την Πάφο μετά το τέλος της εργασίας του, το όχημά του παρεξέκλινε της πορείας του, παρά το χωριό Παραμάλι στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, το με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.