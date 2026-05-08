Την Τετάρτη, 06 Μαΐου, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στην Ελλάδα, όπου παρουσίασε στους σπουδαστές την αποστολή, την οργάνωση, το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εστίασε στις αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας που αναπτύσσονται στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής σκέψης και τη σημασία της διαρκούς αναπροσαρμογής των αμυντικών σχεδιασμών, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.