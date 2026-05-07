Λήφθηκαν αποφάσεις για τον τρόπο χειρισμού της αυριανής διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων σε κρίσιμη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας υπό τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Φυτιρής δήλωσε: «Έχουμε συγκαλέσει αυτή τη συνάντηση για να εξετάσουμε διάφορα ζητήματα. Η πολιτική κατεύθυνση είναι πως δεν θα επηρεαστεί η διακίνηση οποιονδήποτε πολιτών. Είναι δικαίωμά τους αλλά έχουν υποχρέωση να σεβαστούν όλους τους πολίτες. Δεν θα επιτραπεί σε κανένα να καταλάβει τμήμα του δρόμου. Εάν δοκιμάσουν να κλείσουν τον δρόμο θα αποτραπούν από την Αστυνομία».

Στις δηλώσεις του ο υπουργός Δικαιοσύνης επανέλαβε αρκετές φορές πως δεν θα επιτραπεί στους κτηνοτρόφους να αποκόψουν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, ούτε οποιονδήποτε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Στη σύσκεψη έλαβε μέρος σχεδόν όλη η ηγεσία της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα έσπευσαν στη Λάρνακα ο Αρχηγός και ο υπαρχηγός της Αστυνομίας, ο βοηθός αρχηγός Επιχειρησιακής Υποστήριξης, ο διοικητής της ΜΜΑΔ, ενώ παρόντες ήταν και ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας, με αξιωματικούς της ΑΔΕ.

Οι οδηγίες του υπουργού Δικαιοσύνης ήταν όπως μην επιτραπεί σε κανέναν να παρακωλύσει την κυκλοφορία και να κλείσει οποιαδήποτε λωρίδα κυκλοφορίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Οι κτηνοτρόφοι πάντως διαμηνύουν πώς θα προχωρήσουν στην αυριανή διαμαρτυρία τους και συνεχίζουν να δηλώνουν πως στόχος τους είναι να αποκόψουν τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και να παραμείνουν στον χώρο μέχρι να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων που είναι θετικά στον αφθώδη πυρετό.