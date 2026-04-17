Η αιμοδοσία παίζει μπάλα και οι οπαδοί καλούνται να κερδίσουν το «Πρωτάθλημα» για λογαριασμό της ποδοσφαιρικής τους ομάδας. Το «Πρωτάθλημα Αίματος» βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 30 Μαρτίου με τον «τελικό» να προγραμματίζεται για τις 20 Ιουνίου. Διοργανώνεται από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, το Κέντρο Αίματος, την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τον ΠΑΣΠ και, βεβαίως, το υπουργείο Υγείας με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατό περισσότερων νέων αιμοδοτών.

Σύμφωνα με τους κανόνες του «παιγνιδιού», οι πολίτες μπορούν να δωρίσουν αίμα επισκεπτόμενοι το οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας φορώντας κάποιο διακριτικό της αγαπημένης τους ομάδας ή δηλώνοντας την ομάδα την οποία υποστηρίζουν.

Με τη λήξη του «πρωταθλήματος» θα ανακηρυχθεί η πρωταθλήτρια ποδοσφαιρική ομάδα, σε ειδική τελετή και εννοείται ότι τον τίτλο θα πάρει η ομάδα που θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους αιμοδότες οπαδούς.

«Είναι μια πρωτοβουλία που άρχισε από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και αποτελεί μια εξαιρετική ιδέα και ένα εξαιρετικό τρόπο που έρχεται για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αιμοδοσίας σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από ελλείψεις αίματος και αναβολές στις μεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ατόμων», ανέφερε στον «Φ» ο γραμματέας της ΟΣΑΚ και πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μίλτος Μιλτίαδους.

«Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να δώσει και ένα ηθικό κίνητρο μέσα από τον αθλητισμό στοχεύοντας μάλιστα στις ομάδες εκείνες των αιμοδοτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν επένδυση και για το μέλλον. Αναφερόμαστε στους νέους, τους οποίους χρειαζόμαστε και θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν σε μόνιμη βάση, πλέον, το μητρώο αιμοδοτών».

Το «πρωτάθλημα αίματος», είπε ο κ. Μιλτιάδους, στη συνέχεια «μπορεί να συστηματικοποιηθεί και να διεξάγεται σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες συχνά παρατηρούνται ελλείψεις σε αίμα».

«Ως ασθενείς, έχουμε επισημάνει πολλές φορές την ανάγκη για αλλαγή τακτικής σε ό,τι αφορά την προσέλκυση νέων αιμοδοτών και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σίγουρα ξεφεύγει από τα όσα εφαρμόζονταν τόσα χρόνια. Μεταξύ άλλων, είναι και ένας τρόπος ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού μέσα από την προσφορά αίματος».