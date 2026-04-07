Σε επιφυλακή καλεί τους γιατρούς το υπουργείο Υγείας ενόψει της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας κουνουπιών, υπενθυμίζοντας την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης και δήλωσης περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η οποίας στάλθηκε σε όλους τους γιατρούς μέσω του συστήματος ενημέρωσης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποτελεί υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα, και κάθε ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό πρέπει να καταγράφεται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών του γένους Culex, τα οποία συνήθως μολύνονται από άγρια πτηνά. Τα περιστατικά εμφανίζονται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν αυξάνεται η δραστηριότητα των εντόμων.

Η πλειονότητα των ατόμων που μολύνονται, σε ποσοστό περίπου 75% έως 80%, παραμένουν ασυμπτωματικά.

Ωστόσο, ένα ποσοστό 20% έως 25% εμφανίζει ήπια συμπτωματολογία που περιλαμβάνει πυρετό, κεφαλαλγία, αδυναμία, μυαλγίες, αρθραλγίες, ρίγος και οπισθοβολβικό άλγος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται και γαστρεντερικές διαταραχές ή εξάνθημα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διερεύνηση περιστατικών εγκεφαλίτιδας χωρίς σαφή αιτιολογία, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς ενδέχεται να σχετίζονται με λοίμωξη από τον ιό.

Η εργαστηριακή επιβεβαίωση μπορεί να πραγματοποιείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ή στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Η συστηματική δήλωση περιστατικών, τονίζει το υπουργείο Υγείας, θεωρείται κρίσιμη για την αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου στην Κύπρο, την εκτίμηση του κινδύνου και την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς μέσω επιστημονικής βιβλιογραφίας και διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, για τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών.