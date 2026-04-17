Μετά από διαδοχικές καθυστερήσεις και δικαστικές μάχες, ο διαγωνισμός ενός εκ των σημαντικότερων οδικών έργων της Κύπρου, για το τμήμα Αγία Μαρινούδα – Στρουμπί, ολοκληρώνεται σήμερα. Η απόρριψη της προσφυγής της AKTOR ανοίγει τον δρόμο, αλλά οι διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών και ο φόβος νέων ιεραρχικών προσφυγών κρατούν το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε εγρήγορση.

Η διαδρομή μέχρι σήμερα δεν ήταν απλή, αλλά χαρακτηρίστηκε από μια νομική αμφισβήτηση, διαδοχικές παρατάσεις και αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η Κυβέρνηση, πάντως, έχει εκφράσει τη δέσμευσή της να προχωρήσει ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών και εμφανίζεται προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τυχόν νέες προσπάθειες καθυστέρησης.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 8 Αυγούστου 2025, με αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7η Νοεμβρίου 2025 και το κόστος να ξεπερνά τα €100 εκατ. Στις 18 Αυγούστου 2025, η εταιρεία AKTOR κατέθεσε προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ), ζητώντας την ακύρωση του διαγωνισμού και την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Στις 22 Αυγούστου 2025, η ΑΑΠ εξέδωσε απαγορευτικά μέτρα, αναστέλλοντας τη διαδικασία ανάθεσης. Η αναστολή διατηρήθηκε έως την τελική απόφαση της Αρχής, στις 19 Νοεμβρίου 2025, με την οποία απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι λόγοι ακύρωσης που είχε επικαλεστεί η αιτούσα εταιρεία.

Ενδιάμεση απόφαση της ΑΑΠ στις 24 Οκτωβρίου 2025 είχε παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026. Μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων, η καταληκτική ημερομηνία μετατέθηκε πρώτα στις 27 Φεβρουαρίου, στη συνέχεια στις 27 Μαρτίου και, πιο πρόσφατα, στις 17 Απριλίου 2026.

Η τελευταία παράταση δόθηκε κατόπιν αιτημάτων οικονομικών φορέων και εργοληπτικών εταιρειών, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2026 είχαν υποβληθεί 64 εμπρόθεσμα ερωτήματα, στα οποία το Τμήμα Δημοσίων Έργων απάντησε μέσω 11 διευκρινιστικών εγγράφων (addendum), παρέχοντας πρόσθετα στοιχεία για το αντικείμενο της Σύμβασης. Ο αριθμός των ερωτημάτων αποτελεί ένδειξη σημαντικού ενδιαφέροντος της αγοράς και, σύμφωνα με το Τμήμα, αναμένεται να μεταφραστεί σε ικανοποιητικό αριθμό προσφορών.

Κίνδυνος η διεθνής συγκυρία και η ενδεχόμενη νέα προσφυγή

Παρά την ομαλή πορεία της τελευταίας φάσης, ο διαγωνισμός παραμένει εκτεθειμένος σε δύο βασικούς κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να επισημανθούν με διαφάνεια.

Ο πρώτος σχετίζεται με τη διεθνή συγκυρία. Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και η αλματώδης αύξηση της τιμής των πετρελαιοειδών ενδέχεται να οδηγήσουν σε προσφορές με αυξημένο ποσό σε σχέση με την εκτίμηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων που είχε εκπονηθεί τον Μάιο 2025, πριν τη μεταβολή των διεθνών δεδομένων. Πρόκειται για παράγοντα εκτός ελέγχου της Κυβέρνησης, ο οποίος, ωστόσο, παρακολουθείται στενά προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

Ο δεύτερος κίνδυνος αφορά το ενδεχόμενο υποβολής Ιεραρχικής Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών μετά την κατακύρωση. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να καθυστερήσει εκ νέου την έναρξη των εργασιών, όπως συνέβη στην προηγούμενη φάση του διαγωνισμού. Η Κυβέρνηση, έχοντας ήδη αποκομίσει σημαντική εμπειρία από τη διαχείριση της προσφυγής που προηγήθηκε, δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στις νόμιμες διαδικασίες, οποιαδήποτε προσπάθεια παρέλκυσης. Η θέση που διατυπώνεται από αρμόδιες πηγές είναι ότι, σε περίπτωση νέας αμφισβήτησης, οι θέσεις της αναθέτουσας αρχής θα υπερασπιστούν με πληρότητα και ταχύτητα, ώστε η όποια καθυστέρηση να περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των νενομισμένων διαδικασιών, με στόχο την άμεση κατακύρωση στον επιτυχόντα οικονομικό φορέα και την έναρξη των εργασιών στον συντομότερο δυνατό χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθεί Ιεραρχική Προσφυγή. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης έχει καθοριστεί στους 30 μήνες.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας διαδικασίας που, παρά τις καθυστερήσεις και τις αβεβαιότητες, οδεύει προς ολοκλήρωση. Το αν θα τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα χωρίς περαιτέρω εμπόδια θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες και η Κυβέρνηση, με βάση τις δηλώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, έχει ήδη προετοιμαστεί και για τα δύο ενδεχόμενα.