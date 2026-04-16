Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα εντυπωσιακό βίντεο μεταφέρει τον θεατή στην Κνωσό του 1700 π.Χ., αναδεικνύοντας το θρυλικό Ανάκτορο και την καθημερινή ζωή ενός από τους αρχαιότερους και πιο προηγμένους πολιτισμούς της Ευρώπης.

Μέσα στην Κνωσό του 1700 π.Χ.

Μία περιήγηση στην Κνωσό της αρχαιότητας μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσα στο θρυλικό Ανάκτορο.

Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο θα δείτε ένα τεράστιο συγκρότημα με πάνω από 1.000 δωμάτια χωρίς οχυρωματικά τείχη, το οποίο διαθέτει υδραυλικό σύστημα με τουαλέτες και καζανάκι(!) που δεν θα είχε αντίστοιχο η Ευρώπη για ακόμα 3.000 χρόνια.

Μία κοινωνία εντελώς διαφορετική από οτιδήποτε άλλο στην Ιστορία. Δημιουργός του βίντεο καθώς και πολλών άλλων που «ζωντανεύουν» την αρχαιότητα είναι ο Arthur Revives με το κανάλι στο YouTube «Arthur Revives the Past».

Ένα κανάλι αφιερωμένο στην αναβίωση αρχαίων πόλεων μέσω της Ιστορίας και της ανακατασκευής, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Εξηγώ πώς αυτός ήταν ένας πολιτισμός που κυβερνιόταν όχι από βασιλιάδες, αλλά από αρχιέρειες και πώς αντιμετώπισαν δύο αποκαλυπτικές καταστροφές, μια ηφαιστειακή έκρηξη με τη δύναμη εκατομμυρίων ατομικών βομβών, ακολουθούμενη από μια εισβολή πολεμιστών από την ηπειρωτική Ελλάδα», σημειώνει ο δημιουργός στο ΑΙ βίντεο για την Κνωσό.

Όπως αναφέρει ο δημιουργός του καναλιού, «αν σας αρέσει να εξερευνάτε χαμένους πολιτισμούς, να ανακαλύπτετε ιστορική αρχιτεκτονική και να βιώνετε το παρελθόν όπως ποτέ άλλοτε, είστε στο σωστό μέρος. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, να αφήσετε ένα “μου αρέσει” και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια».

