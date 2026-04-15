Δημιουργήθηκε για τον Καναδό επιχειρηματία David Dovigi, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της GFL Enviromental Inc. Πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Βόρειας Αμερικής, η οποία παρέχει λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Ο Dovigi πριν γίνει ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, υπήρξε ένας επιτυχημένος τερματοφύλακας στο χόκει επί πάγου με την ομάδα Edmond Oilers. Το νέο του απόκτημα, πρόκειται να αντικαταστήσει το άλλο jet της ιδιοκτησίας του, ένα Global 7500.

Η μεγαλύτερη ταχύτητα σε αεροσκάφος αυτή τη στιγμή

Το Bombardier Global 8000 εκτός από την υψηλότερη ταχύτητα που προσφέρει, διαθέτει τέσσερις χώρους διαβίωσης καθώς και ξεχωριστό για να χαλαρώνει το πλήρωμα. Στο εσωτερικό του το σύστημα Pur Air της Bombardier με προηγμένο φιλτράρισμα HEPA προσφέρει τον καθαρότερο αέρα καμπίνας, διασφαλίζοντας ένα εξαιρετικά υγιεινό περιβάλλον. Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της πτήσης παραμένοντας συνδεδεμένοι με την εργασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα φτερά Bombardier Smooth Flĕx Wing που διαθέτει το αεροσκάφος χαρακτηρίζονται για την εξαιρετική τους ευελιξία σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας ομαλή πτήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αλλά και μοναδικά χαλαρή προσγείωση. Λόγω του προηγμένου σχεδιασμού η χαμηλή υψομετρική πίεση της καμπίνας του Global 8000 βοηθάει ώστε οι επιβάτες να βιώνουν λιγότερο στρες στο σώμα τους αλλά και να λαμβάνουν περισσότερο οξυγόνο, πράγμα που μειώνει αισθητά τα δυσάρεστα αποτελέσματα του jet lag.

Προτερήματα που το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας του

Με εξαιρετική εμβέλεια 8.000 ναυτικών μιλίων και μέγιστη ταχύτητα Mach 0,94, το Global 8000 επιτρέπει ασταμάτητα ταξίδια μεταξύ μεγάλων διεθνών πόλεων, όπως η Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ, το Λος Άντζελες και το Ντουμπάι ή το Λονδίνο και το Περθ. Αυτό σημαίνει ότι το Bombardier Global 8000 είναι σχεδιασμένο για πολύωρες πτήσεις χωρίς την ανάγκη προσγείωσης για ανεφοδιασμό καυσίμων.

Τα προτερήματα του όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς διαθέτει τα μεγαλύτερα καθίσματα Nuage που υπάρχουν στην κατηγορία του και προσφέρουν άνεση «μηδενικής βαρύτητας» στον επιβάτη, αλλά και σύστημα ανανέωσης αερισμού της καμπίνας κάθε 90 δευτερόλεπτα με ένα σύστημα κιρκαδικού ρυθμού Soleil που ρυθμίζει παράλληλα το φως για να μειώσει την κόπωση από τις πτήσεις μεγάλης διάρκειας.

«Η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός μας περιγράφουν τι σημαίνει η έναρξη λειτουργίας του Global 8000 για όλους εμάς τους 18.000 εργαζόμενους στην Bombardier. Κάθε καινοτομία και λεπτομέρεια του αεροσκάφους αντανακλά τη σκληρή δουλειά, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση της ομάδας μας», δήλωσε ο Éric Martel, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bombardier.

Το νέο αεροσκάφος της Bombardier είναι το ταχύτερο του κόσμου αυτή τη στιγμή από την εποχή του θρυλικού Concorde. Σαφώς ξεπερνάει τις επιδόσεις προηγούμενων παλαιότερων επιτυχημένων προσπαθειών από άλλες εταιρείες στην κατηγορία Ultra Long Range Business Jets, όπως τα Cessna Citation X και Gulfstream G700 – G800, κερδίζοντας την κορυφή αυτής της κατηγορίας. Αν και η επιχειρησιακή του ταχύτητα ορίζεται στις προδιαγραφές ως Mach 0.95, το Bombardier Global 8000 στις δοκιμαστικές πτήσεις, ξεπέρασε το φράγμα του ήχου (Mach 1 ή 343 μέτρα το δευτερόλεπτο) φτάνοντας σε ταχύτητα το Mach 1,015.

Φωτογραφίες: Courtesy of Bombardier Inc. / www.bombardier.com

