Ηρεμία επικρατεί στην νεκρή ζώνη στο Πέργαμος την Πέμπτη μετά την ένταση που υπήρξε χθες, με τις κατοχικές αρχές να έχουν απομακρύνει τα τεθωρακισμένα.

Στην περιοχή εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένη παρουσία μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματοποιούν περιπολίες, έχουν κλείσει δρόμους και διενεργούν αυστηρούς ελέγχους.

Εντός της νεκρής ζώνης στα σημεία που έχουν παρουσία τα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχει και παρουσία της «αστυνομίας».

Αυξημένη εξακολουθεί να είναι και σήμερα η παρουσία σε διάφορα σημεία στην περιοχή της αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για καλύτερη εποπτεία της περιοχής που είναι υπό την ευθύνη τους.

Στο ύψωμα, όπου έχει τοποθετηθεί κεραία, και χθες ο κατοχικός στρατός είχε αυξημένη παρουσία και είχαν τοποθετήσει στρατιωτικό αντίσκηνο και τουρκική σημαία, σήμερα έχουν μείνει η τουρκική σημαία και η κεραία.

ΚΥΠΕ