Πρόκληση τετελεσμένων στην περιοχή της Πύλας ήταν η πρόθεση της τουρκικής πλευράς, κάτι όμως το οποίο δεν επιτεύχθηκε ένεκα της άμεσης αντίδρασης των Ηνωμένων Εθνών. Η αντίδραση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αποτελεί ουσιαστικά απάντηση αμφισβήτησης των επιδιώξεων του κατοχικού καθεστώτος.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν κατέφυγε σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών αδυνατώντας να καλέσει τον κατοχικό στρατό να αποσυρθεί από την περιοχή. Η κυπριακή Κυβέρνηση αναμένει από την ειρηνευτική δύναμη ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα ώστε να αποτραπούν οι ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος.

Η χθεσινή ημέρα στην περιοχή Πλάτη της Πύλας ήταν σχετικά ήρεμη σε σύγκριση με όσα είχαν προηγηθεί και που έφεραν την άμεση κινητοποίηση των στελεχών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Οι κατοχικές Αρχές επιδίωξαν από την αρχή την πρόκληση έντασης και τετελεσμένων και σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συγκέντρωση τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού εντός των κατεχόμενων και δίπλα από τη νεκρή ζώνη.

Σε συνεχή επικοινωνία η Κυβέρνηση

Πηγές που γνωρίζουν το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων ανέφεραν στον «Φ» ότι η Κυβέρνηση ήταν σε επικοινωνία με την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι προκλητικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος. Η πρώτη αντίδραση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ κρίνεται ως θετική και υποβοηθητική στο να αποτραπούν περαιτέρω προκλήσεις από πλευράς κατοχικού καθεστώτος.

Τόσο η αντίδραση της ειρηνευτικής δύναμης επί του εδάφους, όσο και οι τοποθετήσεις που έγιναν μέσω ανακοινώσεων στη Λευκωσία και στη Νέα Υόρκη έδειξαν ότι η πλευρά των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τα όσα η τουρκική πλευρά προσπαθεί να πετύχει στην περιοχή της Πύλας. Είναι ωστόσο ξεκάθαρο πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι κρίσιμα, καθώς θα διαφανεί εάν τα πράγματα θα επιστρέψουν στην πρότερή τους κατάσταση, όπως είναι και η απαίτηση των Ηνωμένων Εθνών, ή εάν το κατοχικό καθεστώς θα επιτύχει τον στόχο του στην Πλάτη. Μια περιοχή όπου ο κατοχικός στρατός προβάλλει ως «δική του» για σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Αποκλιμάκωση θέλει η Λευκωσία

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, στηρίζοντας τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, για την παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, από το κατοχικό καθεστώς.

Τις τελευταίες ημέρες, σημείωσε χθες, «συντελείται παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, βορείως της Πύλας, από κατοχικές δυνάμεις, κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος και του Διεθνούς Δικαίου».

Πρόκειται, τόνισε ο Εκπρόσωπος, «για ενέργεια που αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, του ρόλου και των όρων εντολής της UNFICYP, καθώς και στη δημιουργία νέων κατοχικών τετελεσμένων».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, στηρίζοντας τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση» ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης. Την ίδια ώρα, συνέχισε, «επισημαίνεται η άμεση αντίδραση της UNFICYP στην εν λόγω παραβίαση, όπως και η σχετική δημόσια τοποθέτησή της».

Κατέληξε λέγοντας πως αναμένεται ότι «η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αποτροπή της δημιουργίας τετελεσμένων, όπως πράττει μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του καθήκοντος και των όρων εντολής της».

Του έφταιξαν τα ΜΜΕ

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν για ακόμη μια φορά σε θέμα το οποίο εμπλέκεται ο κατοχικός στρατός αδυνατεί να πάρει θέση. «Ως τουρκοκυπριακή πλευρά ποτέ δεν ήμασταν, ούτε πρόκειται να είμαστε, υπέρ της έντασης», δήλωσε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Πύλας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τη διοίκηση «δυνάμεων ασφαλείας», από σήμερα επικρατεί ηρεμία στην περιοχή και ο διάλογος συνεχίζεται, κάτι που, όπως δήλωσε, επιβεβαιώνεται και από σχετική ανακοίνωση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ισχυρίστηκε ότι παρατηρείται προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης μέσα από δηλώσεις που γίνονται από τον «νότο», καθώς και από ελληνοκυπριακά δημοσιεύματα, διατεινόμενος ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά «δεν πρόκειται να γίνει συμμέτοχος» σε μια τέτοια προσπάθεια.

Καμιά σύγκρουση, λέει ο ΟΗΕ

Δεν υπήρξαν συγκρούσεις και η κατάσταση στην περιοχή της Πύλας ήταν ήρεμη σήμερα το πρωί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, χθες Τετάρτη, απαντώντας σε ερώτηση ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, τονίζοντας πως ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης, Χασίν Ντιάν, «παροτρύνει για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην Πύλα, με σεβασμό στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως «οι ειρηνευτές του ΟΗΕ έχουν εντείνει τις περιπολίες και διατηρούν ορατή παρουσία επί τόπου, μετά την παρατήρηση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας στην υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη».