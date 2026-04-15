Το κατοχικό καθεστώς προκαλεί και πάλι στην περιοχή της Πύλας αμφισβητώντας το στάτους στη νεκρή ζώνη. Οι ενέργειές του προκάλεσαν την αντίδραση τόσο της Κυπριακής κυβέρνησης όσο και των Ηνωμένων Εθνών, με την ειρηνευτική δύναμη να εντείνει τις περιπολίες στην περιοχή.

Οι προκλητικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος στη νεκρή ζώνη στην Πύλα σχετίζονται με τους ελέγχους από πλευράς αρμοδίων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κτηνοτροφικές φάρμες Τουρκοκυπρίων. Έλεγχοι οι οποίοι σχετίζονται με τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της τουρκοκυπριακής Κίπρις Ποστασί, στην περιοχή λειτουργούν υποστατικά ιδιοκτησίας Τουρκοκυπρίων, τα οποία διαθέτουν γάλα στις ελεύθερες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας διέρχονται από τη νεκρή ζώνη προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Ωστόσο, Τουρκοκύπριοι παραγωγοί αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας και σχετικά βίντεο, ότι οι κατοχικές αρχές απαγόρευσαν πρόσφατα την είσοδο στους κτηνιάτρους της Δημοκρατίας.

Σε τεχνικό επίπεδο, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί έδαφος εντός της νεκρής ζώνης, διαμορφώνοντας αναλόγως και τον δρόμο που οδηγεί στα εν λόγω υποστατικά. Η τ/κ ιστοσελίδα αναφέρει ότι η Λευκωσία θεωρεί τις τουρκικές δραστηριότητες στην Πύλα ως προσπάθεια επέκτασης της κατοχής, προσεγγίζοντας το θέμα ως σοβαρό ζήτημα που άπτεται της κυριαρχίας της. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ζήτημα απασχόλησε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Καταδικάζει η κυβέρνηση

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του ΠτΔ, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ έκανε λόγο για σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας. Παραβιάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, καταδικάζονται από πλευράς κυβέρνησης η οποία προβαίνει σε σειρά διαβημάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στη Νέα Υόρκη.

Ερωτηθείς αν οι εν λόγω ενέργειες επηρεάζουν τις προσπάθειες που γίνονται για επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι σίγουρα τις υπονομεύουν, προσθέτοντας ότι θα αποτελέσουν θέμα συζήτησης κατά την επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία και απογοήτευση» της Κυβέρνησης «για την κλιμακούμενη στάση των κατοχικών δυνάμεων εντός της νεκρής ζώνης σε μια κρίσιμη χρονικά γεωπολιτική συγκυρία», προσθέτοντας ότι οι ενέργειες γίνονται «κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυξάνουν την ένταση και υπονομεύουν την προσπάθεια που κάνει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά και τις προσπάθειες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και δημιουργία συνθηκών επανάληψης των διαπραγματεύσεων».

Επί ποδός η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Στελέχη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονταν χθες στην περιοχή της Πύλας όπου ενέτειναν τις περιπολίες και τους ελέγχους.

Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή της Πύλας, μετά τη διαπίστωση «μη εξουσιοδοτημένης εισόδου προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων» εντός της ουδέτερης ζώνης, και τόνισε πως «κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής των ΗΕ στο νησί».

«Οι ειρηνευτικές δυνάμεις έχουν αυξήσει τις περιπολίες και διατηρούν εμφανή παρουσία επί του εδάφους», ενώ η δύναμη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, πρόσθεσε, «επαναλαμβάνει πως κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής», σημειώνοντας ότι «ο σεβασμός της είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή».

Σύμφωνα με τον κ. Ντουζαρίκ, η ειρηνευτική δύναμη «βρίσκεται σε ενεργό επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» με στόχο «την αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος» και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση επί του πεδίου. Όπως τόνισε, «η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλο το μήκος της ουδέτερης ζώνης παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων».

Ανεβάζει το θερμόμετρο

Το κατοχικό καθεστώς επιλέγει να ανεβάσει το θερμόμετρο υποστηρίζοντας δήθεν ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε έδαφος του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με το λεγόμενο «υπουργείο εξωτερικών» του κατοχικού καθεστώτος, η περιοχή στην οποία αναφέρεται στη δήλωσή της η ΟΥΝΦΙΚΥΠ «δεν είναι στη νεκρή ζώνη αλλά είναι εξολοκλήρου εντός του εδάφους και στην κυριαρχία της τδβκ», χαρακτηρίζοντας τη δήλωση της ειρηνευτικής δύναμης ως «απαράδεκτη».

Κατά το εν λόγω όργανο του παράνομου καθεστώτος, «με αυτή τη δήλωση, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ απέδειξε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα ότι έχει παρεκκλίνει από την αρχή της αμεροληψίας. Αυτή η στάση, η οποία στοχοποιεί την τουρκοκυπριακή πλευρά με αβάσιμες κατηγορίες, δεν βοηθά στην αποκατάσταση της αμαυρωμένης φήμης του θεσμού ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους».