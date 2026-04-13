Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) αναφέρει ότι ενισχύει τις περιπολίες της στην Πύλα, διατηρώντας ορατή περιουσία στην περιοχή, μετά την παρατήρηση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου “προσωπικού ασφαλείας Τουρκοκυπρίων στη νεκρή ζώνη”.

Σε ανάρτηση της Δύναμης στο Χ, σημειώνεται ότι η UNFICYP παρακολουθεί την κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας και επαναλαμβάνει ότι “κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της Αποστολής”.

“Ο σεβασμός της εντολής της Αποστολής είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή”, προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η UNFICYP βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αποκατάσταση του πρότερου καθεστώτος και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ηρεμία και τη σταθερότητα στην περιοχή. “Η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε ολόκληρη τη νεκρή ζώνη παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της UNFICYP”, σημειώνει.